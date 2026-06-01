美軍炸伊朗沿海軍事設施！德黑蘭反擊 科威特響防空警報

美軍戰機於週末對伊朗沿岸發動空襲，因應無人機遭擊落。圖為美軍釋出、準備降落於核動力航艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）的F/A-18E「超級大黃蜂」戰機。（法新社）

美伊停火協議在雙方報復性交火下瀕臨崩潰，科威特1日凌晨突遭飛彈與無人機大舉襲擊，全國防空警報大作。根據《美聯社》報導，美軍週末剛對伊朗沿海軍事基地發動大規模空襲，德黑蘭隨即於1日展開軍事報復，導致美軍駐紮的科威特直接捲入交火。

美軍中央司令部（CENTCOM）證實，美軍戰機於5月30日與31對伊朗南部的格魯克（Geruk）地區及格什姆島（Qeshm Island）展開精準打擊。美方表示，此次行動旨在回應伊朗日前在國際空域擊落美軍MQ-1「掠食者」（Predator）往裝無人機的行徑，並成功摧毀了伊朗的防空設施、一處地面控制站及兩架單向攻擊無人機。這架由美國陸軍操作的無人機在衝突中遭毀，但美軍並未在此次空襲中傳出任何傷亡。

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科威特全國防空警報大作 防空系統緊急攔截飛彈襲擊

就在美軍空襲後，科威特國家通訊社（KUNA）1日緊急通報，科威特防空系統正全力攔截自境外發射的大規模飛彈與無人機襲擊，防空警報已在全國範圍內響起。科威特軍方尚未公布襲擊的具體來源及受損程度，但證實防空部隊已進入最高戰備狀態。外界正高度關注此起襲擊是否直接瞄準科威特境內由美軍使用的軍事設施。

伊朗伊斯蘭革命衛隊透過國家廣播電視台（IRIB）發表聲明，證實已對美軍用於空襲伊朗領土的軍事基地發動打擊，以回應美方摧毀島上電信塔的舉動，但未指明該基地具體位置。此次交火使美伊兩國自4月在巴基斯坦協調下達成的脆弱停火協議面臨崩潰。美軍中央司令部與伊朗國防部目前均未對雙邊是否正式終止停火，公佈進一步的官方聲明。

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