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    散步嫌礙眼！中國老人「火燒楊絮」清路 風一吹20輛新車全毀

    2026/06/01 13:52 即時新聞／綜合報導
    中國遼寧大連一名老人點燃楊絮，導致附近停車場20輛汽車慘遭波及。（本報合成，擷取自微博）

    中國遼寧大連一名老人點燃楊絮，導致附近停車場20輛汽車慘遭波及。（本報合成，擷取自微博）

    中國北方正值楊柳絮飄散季節，遼寧省大連市一名74歲王姓老人，卻因不滿散步路線堆積大量楊絮影響行走，竟掏出打火機點火試圖燒毀清除，進而導致附近停車場內20輛新車被燒毀。

    綜合中媒報導，大這起火燒車事件發生在大連市甘井子區的一處大型停車場。當天多輛汽車突然相繼起火燃燒，現場火勢猛烈、濃煙滾滾，民眾見狀嚇得急忙報警。當地消防隊到場後雖迅速將火勢撲滅，但仍有20輛車被嚴重燒毀，有些甚至被燒到只剩焦黑骨架，損失極為慘重。

    警方指出，起火原因是王男外出散步時，看覺得路面上的大量楊絮很礙事，便異想天開拿打火機點燃堆積的楊絮。他沒料到的是，楊絮材質極易燃且當天正好風大，火焰順著風勢迅速擴散並飄進一旁的電動車停車場，最終釀成無法挽回的重大火災。

    王男目前已遭警方依法逮捕拘留，遼寧警方昨（5月31日）天透露，事發停車場內停放的全部都是「待交付的某品牌新能源（電動）汽車」，如今新車還沒送到車主手上，就先遭遇無妄之災。

    專家提醒，點燃楊柳絮極易引發大火，一旦造成財產損失或人員傷亡，不僅要面臨巨額的民事賠償，更會面臨行政處罰乃至被追究刑事責任，千萬不要圖一時方便而以身試法。

    遼寧警方指出，遭燒毀的車子都是準備交付的新車。（本報合成，擷取自微博）

    遼寧警方指出，遭燒毀的車子都是準備交付的新車。（本報合成，擷取自微博）

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