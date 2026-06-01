AI能決定誰該死？美軍高層罕見示警別把開火權交給機器

人工智慧公司Anthropic近年積極發展大型語言模型技術，並與美國國防體系展開合作。不過該公司表示，其技術不得用於完全自主武器系統或無人監督的攻擊行動。 （美聯社資料照）

美國國防部正加速導入人工智慧（AI）技術，希望提升情報分析與決策效率，但軍方高層近日公開強調，涉及使用致命武力的最終決定權仍須掌握在人類手中。根據美聯社報導，五角大廈擴大與科技企業合作之際，如何在軍事應用與倫理風險之間取得平衡，也成為外界關注焦點。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，美軍必須更快運用人工智慧技術，以維持競爭優勢。他指出，AI可協助處理龐大資訊、縮短決策時間，並強化軍方在快速變化環境中的應變能力。

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隨著全球主要強權競相發展人工智慧技術，美國軍方近年持續尋求與科技企業合作，希望將先進AI工具導入情報分析、後勤支援與作戰規劃等領域。

報導指出，部分科技企業願意向美軍提供先進AI工具，但對技術用途設下限制。以AI公司Anthropic為例，其政策禁止旗下技術被用於完全自主武器系統、無人監督的攻擊行動，以及大規模監控用途。

Anthropic表示，人工智慧可協助分析資料、提升決策效率與支援國家安全任務，但涉及致命武力的運用仍須保留人類監督與判斷。

軍方強調開火權仍屬人類 AI不得自行決定攻擊

多名美軍官員強調，人工智慧的角色是協助決策，而非取代人類。根據現行政策，涉及攻擊目標選定或使用致命武力時，仍須保留「適當的人類判斷」（appropriate human judgment）。

官員指出，AI未來可能在軍事體系扮演更重要角色，但最終開火與生死決策，仍應由人類負責。

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