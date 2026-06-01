為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    AI能決定誰該死？美軍高層罕見示警別把開火權交給機器

    2026/06/01 10:24 編譯陳成良／綜合報導
    人工智慧公司Anthropic近年積極發展大型語言模型技術，並與美國國防體系展開合作。不過該公司表示，其技術不得用於完全自主武器系統或無人監督的攻擊行動。 （美聯社資料照）

    人工智慧公司Anthropic近年積極發展大型語言模型技術，並與美國國防體系展開合作。不過該公司表示，其技術不得用於完全自主武器系統或無人監督的攻擊行動。 （美聯社資料照）

    美國國防部正加速導入人工智慧（AI）技術，希望提升情報分析與決策效率，但軍方高層近日公開強調，涉及使用致命武力的最終決定權仍須掌握在人類手中。根據美聯社報導，五角大廈擴大與科技企業合作之際，如何在軍事應用與倫理風險之間取得平衡，也成為外界關注焦點。

    美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，美軍必須更快運用人工智慧技術，以維持競爭優勢。他指出，AI可協助處理龐大資訊、縮短決策時間，並強化軍方在快速變化環境中的應變能力。

    隨著全球主要強權競相發展人工智慧技術，美國軍方近年持續尋求與科技企業合作，希望將先進AI工具導入情報分析、後勤支援與作戰規劃等領域。

    報導指出，部分科技企業願意向美軍提供先進AI工具，但對技術用途設下限制。以AI公司Anthropic為例，其政策禁止旗下技術被用於完全自主武器系統、無人監督的攻擊行動，以及大規模監控用途。

    Anthropic表示，人工智慧可協助分析資料、提升決策效率與支援國家安全任務，但涉及致命武力的運用仍須保留人類監督與判斷。

    軍方強調開火權仍屬人類 AI不得自行決定攻擊

    多名美軍官員強調，人工智慧的角色是協助決策，而非取代人類。根據現行政策，涉及攻擊目標選定或使用致命武力時，仍須保留「適當的人類判斷」（appropriate human judgment）。

    官員指出，AI未來可能在軍事體系扮演更重要角色，但最終開火與生死決策，仍應由人類負責。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播