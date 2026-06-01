揭發中國學術造假亂象 「耿同學」遭抖音限流

中國「耿同學」多次檢舉學者論文造假行為，在抖音已被限流。（圖擷自bilibili）

中國打假網紅、北京航空航天大學生物醫學工程學院博士肄業生「耿同學」，近來多次檢舉中國學者論文造假行為，在高教界引發大地震。不過，他5月29日透露自己在抖音已被限流（降低影片觸及率）。

「耿同學」今年4月9日檢舉中國上海同濟大學生科院院長王平團隊、4月25日曝光中國天津南開大學生科院院長陳佺論文資料異常、5月4日舉報中國廣州中山大學國家「傑青（獲國家傑出青年科學基金補助）」康鐵邦，後續又踢爆上海大學轉化醫學院院長蘇佳燦造假論文實驗數據。

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在「耿同學」舉報後，各校紛紛展開內部調查，同濟大學率先撤除王平的生科院院長職務；南開大學也坦承陳佺發表在《Nature Cancer》的論文有學術不端行為，免去他的生科院院長職務；中山大學同樣證實康鐵邦造假，免去其華南惡性腫瘤防治全國重點實驗室副主任、腫瘤防治中心實驗研究部副主任職務。

不過，「耿同學」讓多個學者落馬後，5月29日突然發文說明他的抖音帳號已被永久限流，從中可以看到其帳號因為「違反相關法律法規和政策」，從5月28日下午3時54分起永久減少推薦新發布影片。

「耿同學」向管理員詢問是所有影片受到懲罰，還是單1影片？管理員則回覆他後續所發布的內容都會受到限流。另外，「耿同學」的抖音星圖商單（抖音為網紅和品牌業者打造的媒合平台）也被永久封殺。

對此，「耿同學」忍不住感嘆如果自己之後徹底沒了，請大家記得「俺不是孬種」。許多中國網友見狀紛紛留言力挺「耿同學」，並且痛批抖音是在掩蓋真相。

「耿同學」後續所發布的內容都會受到限流。（圖擷自bilibili）

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