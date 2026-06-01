緬甸東北部礦用炸藥庫爆炸 逾45人喪生、70傷

緬甸東北部一棟據稱儲存礦用炸藥的建築物，5月31日發生爆炸，造成超過45人喪生。（美聯社）

據救援人員與獨立媒體報導，緬甸東北部一棟據稱儲存礦用炸藥的建築物，5月31日發生爆炸，造成超過45人喪生。

美聯社報導，這起爆炸發生在中午左右，地點位於南坎鎮（Namhkam）的康圖村（Kaungtup），另有約70人受傷。

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該地區位於中國邊境以南約3公里處，由「德昂民族解放軍」（TNLA）控制。該少數民族武裝組織曾與緬甸中央政府發生零星交火。

一名趕赴爆炸現場的救援人員告訴美聯社，截至31日傍晚，已尋獲包含6名兒童在內的46具遺體，並送往火化。

這名基於安全理由要求匿名的救援人員表示，有74名傷者已被送往該鎮的醫院，救援行動仍在持續進行中。

南坎鎮另一名同樣要求匿名的救援人員指出，約有40人喪生，爆炸現場附近有超過100棟房屋受損。

包括撣邦（Shan State）線上媒體「瑞菲梅通訊社」（Shwe Phee Myay）在內的緬甸媒體報導，死亡人數介於50至55人之間。他們發布的照片與影片顯示，爆炸現場冒出濃煙，建築物受損並留下滿地殘骸。

中國中央電視台（CCTV）報導，這起爆炸造成多人死傷，許多民宅嚴重受損，但未提供具體數據。

報導指出，根據初步調查，爆炸發生在一個儲存大量採礦用炸藥的地點。地方當局目前正向受災居民提供救濟、醫療照護與安置協助。

德昂民族解放軍在其Telegram頻道發布的聲明中表示，該組織的經濟部門儲存用於採礦與採石場的膠質炸藥（gelignite），目前正在調查爆炸起因。

膠質炸藥廣泛用於採礦與岩石爆破，但隨著時間推移或儲存不當，可能會變得極不穩定。

德昂民族解放軍是叛軍「三兄弟聯盟」（Three Brotherhood Alliance）的成員之一。自該聯盟及其盟友於2023年底對緬甸東北部的軍方發動大規模攻勢以來，便控制南坎地區。該聯盟成員與其他少數民族武裝組織長期以來為爭取更多自治權而戰。去年10月，在中國斡旋的談判後，德昂民族解放軍與緬甸軍方簽署停火協議，但雙方關係依然緊張。

自緬甸軍方於2021年2月從翁山蘇姬的民選政府手中奪取政權，引發廣泛的民眾反對以來，緬甸一直處於動盪之中。在和平示威遭到致命武力鎮壓後，許多反對軍事統治的人士拿起武器，目前該國大部分地區都陷入衝突。

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