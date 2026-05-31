為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    以色列插旗中世紀堡壘 推進對黎巴嫩地面攻擊

    2026/05/31 17:53 編譯張沛元／綜合報導
    31日從黎巴嫩南部城鎮馬爾佳庸拍攝博福特城堡的畫面顯示，城堡上方升起以色列國旗與以軍戈蘭旅的旗幟。（路透）

    31日從黎巴嫩南部城鎮馬爾佳庸拍攝博福特城堡的畫面顯示，城堡上方升起以色列國旗與以軍戈蘭旅的旗幟。（路透）

    以色列31日在黎巴嫩南部的博福特（Beaufort）中世紀城堡上方升起1面以國國旗，同時警告黎巴嫩百姓，應在以軍升級對黎國的地面軍事行動前，撤離黎南大片區域。

    人在現場的法新社記者目擊到，博福特城堡上空飄揚著以色列國旗，其周遭傳來清晰可聞的砲火聲，此外還漫起滾滾濃煙。博福特城堡在此前長達20年的以色列佔領期間被以軍充作基地，可俯瞰黎南全景。

    以色列國防部長卡茨（Israel Katz）在社群媒體上發文說，隨著地面行動擴大，以軍已佔領這座歷史悠久的要塞；在英勇的「博福特戰役」（Battle of Beaufort）44年後，以及在這個紀念「第五次以阿戰爭」陣亡將士的日子裡，以軍已重返博福特之巔，再次在此升起以色列國旗。

    1982年6月6日，以色列國防軍（IDF）與巴勒斯坦解放組織（PLO）為爭奪黎巴嫩的博福特城堡而爆發「博福特戰役」，為「第五次以阿戰爭」的首批衝突之一，最後以軍佔領該城堡。

    卡茨說，以軍已在總理納坦雅胡與他本人的指示下，越過黎巴嫩利塔尼河（Litani River）與佔領博福特嶺（Beaufort Ridge）——博福特嶺是保衛以色列北部加利利區（Upper Galilee）的居民以及保障以軍安全的最重要戰略要地之一。

    以軍在向博福特嶺推進的同時，還發布大規模撤離令，要求薩拉尼河（Zahrani River）以南、利塔尼河以北，以及距離邊境約40公里區域內的人員撤離，並警告說，其目標是伊朗扶持的武裝組織黎巴嫩真主黨（Hezbollah）。

    黎巴嫩總理薩萊姆（Nawaf Salam）30日指責以色列在黎南的行動是「焦土政策與集體懲罰」，呼籲停止戰鬥，以及警告以色列正在「摧毀城鎮與村莊，迫使居民流亡」。

    以、黎兩國的軍事代表團29日在美國華府舉行安全會談，預計下週還會有更多由美國斡旋的以黎談判。薩萊姆說，無法保證談判會有什麼結果，但稱這是對黎巴嫩與黎國人而言代價最小的和平途徑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播