曾和習近平大聊「長生不老」 普廷砸8000億培育人體器官

俄羅斯總統普廷（左）2025年9月在北京出席閱兵典禮時，曾被現場麥克風錄下與中國國家主席習近平（中）談及器官替換與延壽議題。圖右為北韓領導人金正恩。（法新社）

俄羅斯政府近年編列鉅額預算推動國家級長壽計畫，旨在研發器官培育與基因抗老技術。根據《華爾街日報》報導，這項由俄國總統普廷主導的「新健康保護技術」計畫規模高達260億美元（約新台幣8190億元），目前正利用小鼠與相容豬隻研發基因抗老療法，並推動異種器官移植等動物實驗技術。

該計畫由普廷之女、內分泌科醫師瑪麗亞（Mariya Putina）與庫爾恰托夫研究所所長科瓦利丘克（Mikhail Kovalchuk）共同主導，核心技術為利用生物列印製造活體組織，並在相容迷你豬體內培育人體器官。

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合作科學家宣稱，目前已成功利用列印技術製造出人類軟骨組織與小鼠甲狀腺，目標是在2030年前培育可供移植的人體器官。然而，這項總預算龐大的長壽研究項目，至今幾乎未在國際主流學術期刊發表任何經過同行評審的論文。

麥克風意外錄下普習對話 普廷談器官替換與永生

根據《華爾街日報》報導，去年9月北京閱兵典禮上一支未關的麥克風，意外錄下普廷對中國國家主席習近平表示，人類可透過替換器官實現長生不老。現年73歲的普廷長期熱中於各類抗老嘗試，除推薦可降溫至攝氏負112度的「冷凍療法艙」外，也曾頒授勳章給已故老年醫學家哈文森（Vladimir Khavinson），哈文森生前長期推廣以小牛組織萃取物為基礎的抗老療法。

已移居海外的俄國生物列印科學家奧斯特羅夫斯基（Alexander Ostrovskiy）認為，西方制裁切斷了俄國與國際科研界的交流，部分研究人員可能只是為爭取經費而向普廷提供其樂見的消息。

報導提到，歷史紀錄顯示，蘇聯時期博學家波格丹諾夫（Alexander Bogdanov）曾因自行進行換血抗老實驗而喪命，醫學家博戈莫萊茨（Oleksandr Bogomolets）雖宣稱人類可活到150歲，最終也只活到65歲。儘管克里姆林宮宣稱該計畫目標在2030年前挽救17.5萬條生命，但目前俄羅斯男性平均壽命僅約68歲，仍面臨已開發國家中較高的死亡率問題。

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