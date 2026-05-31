香格里拉對話場邊會談 美日同意加速產製飛彈

美國國防部長赫格塞斯和日本防衛大臣小泉進次郎此次在新加坡出席國際戰略研究所香格里拉對話安全高峰會時交談。（路透）

日本防衛大臣小泉進次郎30日在新加坡與美國戰爭部長赫格塞斯舉行會談，雙方同意推動加速聯合開發與生產飛彈，以及推動日本、美國、澳洲3國共享飛彈防衛資訊。

日本富士新聞網（FNN）與「讀賣新聞」報導，兩人最近均前往新加坡參加亞洲安全論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue），並藉著這個場合召開場邊會談。而這也是小泉與赫格塞斯（Pete Hegseth）第4次會晤。

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小泉與赫格塞斯在會談中，就兩國加速共同開發與製造攔截飛彈增程型標準3型（SM-3 Block IIA），以及先進中程空對空飛彈（AMRAAM）等達成共識。

小泉在會談中表示，「為進一步強化日美同盟的嚇阻力與應對能力，我們所肩負的任務非常重大」。小泉也說明日本政府4月修訂防衛裝備移轉三原則與其運用指針，以及計劃在今年修訂國家安全保障戰略等安全保障相關3文件。

而赫格塞斯則樂見日本的相關措施以及自衛隊與美軍擴大訓練，並認為日美合作將有助於「地區的和平與繁榮」。

這場為時約1小時的會談結束後，小泉告訴媒體，「美方提到了防衛費的相關事宜，不過並未協商特定金額、結論」，未進一步透露協商細節。

雙方在這場會談也就中國在內的地區局勢交換意見，以及針對與澳洲、韓國等志同道合的國家強化合作達成共識。

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