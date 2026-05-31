PSG衛冕歐冠球迷太瘋狂！巴黎街頭「火光衝天」 逾400人被捕

球迷焚毀汽車。（法新社）

當地時間30日，法甲豪門「巴黎聖日耳曼」擊敗英超勁旅「兵工廠」，奪得歐冠聯賽冠軍，完成二連霸偉業，全法各地球迷瘋狂慶祝，然而狂歡逐漸失控成暴動衝突，警方至今已逮捕逾四百人。

據《BBC》報導，巴黎聖日耳曼（PSG）在歐冠決賽的互射12碼大戰中擊敗英超「兵工廠」（Arsenal）成功衛冕，成千上萬的球迷隨即湧入巴黎香榭麗舍大道慶祝。但狂歡迅速失控，群眾在街頭點燃煙火與信號彈、焚燒共享電動自行車，並砸毀沿街店面玻璃，迫使警方發射催淚彈強力驅散。

請繼續往下閱讀...

法國內政部統計，截至凌晨，全法已逮捕416人，其中光是巴黎就有280人被捕。內政部長紐內茲（Laurent Nuñez）譴責暴力行為「絕對無法接受」，並證實有7名警官在維安中受傷。

法國極右翼領袖雷朋（Marine Le Pen）則在社群平台X上諷刺到，「只有在法國，足球隊的勝利會引發暴動；只有在法國，民眾要在球隊勝利的夜晚躲在家，以免遭遇暴力」。

巴黎聖日耳曼去年奪冠時也曾爆發致命衝突，當局此次雖嚴加戒備仍難擋騷亂，不過奪冠遊行仍預計於週日下午照常舉行，球員將前往戰神廣場與艾菲爾鐵塔，並接受總統馬克宏的接見。

Crowds of rowdy fans set fires and scuffled with police in Paris as Paris St Germain won their second Champions League title, prompting celebrations in the city https://t.co/fnZE1JVz1T pic.twitter.com/xfqBhxn0u4 — Reuters （@Reuters） May 30, 2026

@ballondor Crazy scenes in Paris ???? Fireworks when Ousmane Dembélé leaves the Théâtre du Châtelet ♬ son original - Ballon d'Or

法國警方在巴黎街頭應對球迷大規模騷亂。（美聯社）

為慶祝巴黎聖日耳曼衛冕成功，球迷在街頭點燃煙火與信號彈。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法