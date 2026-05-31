川普稱伊朗同意不發展核武 傳美方再提更嚴格框架

美國總統川普接受福斯新聞台專訪時表示，伊朗已同意不發展核武，但德黑蘭方面尚未公開證實相關說法。（路透資料照）

美國總統川普宣稱已取得伊朗不發展核武的保證，但德黑蘭方面目前尚未證實。根據《法新社》報導，就在雙方持續磋商之際，《紐約時報》等媒體披露，川普已向伊朗送交一項要求更嚴格條款的新框架供其考慮，但具體細節尚未公開。

川普在福斯新聞台（Fox News）專訪中稱伊朗已同意不發展核武，但《紐約時報》與新聞網站《Axios》披露，美方已另向德黑蘭送交條款更嚴格的新談判框架。伊朗官員則表示，在就核計畫等核心議題展開實質談判前，美方必須先釋放120億美元遭凍結資產。德黑蘭另駁斥川普有關銷毀濃縮鈾的說法，稱相關言論毫無根據。

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美國國防部長赫格塞斯表示，若談判破裂，美軍有能力重新展開軍事行動。針對川普日前宣稱未來荷姆茲海峽船隻將不再被收取通行費的說法，伊朗《法斯通訊社》（Fars News Agency）引述消息人士予以否認，強調協議文本並未包含相關條款。

伊朗國會議員薩利米則指出，落實伊朗對荷姆茲海峽管理與主權的計畫近期將獲得國會批准。

《法新社》報導，儘管川普宣稱已取得伊朗不發展核武的保證，但美伊雙方在凍結資產、濃縮鈾處置及荷姆茲海峽問題上仍存在分歧。伊朗方面至今尚未公開證實川普所稱的「不發展核武」保證。

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