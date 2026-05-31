南韓工廠經理和同事爭吵後腦出血死亡 法院認定為職災

南韓工廠經理和同事爭吵後腦出血死亡，勤勞福祉公團認為不屬於職災拒付相關費用，但首爾行政法院如今裁定為職災。勤勞福祉公團大樓示意圖。（圖擷自勤勞福祉公團YT頻道）

南韓某製造業的工廠經理，2024年3月和同事爭吵後腦出血死亡，遺屬向勤勞福祉公團申請撫恤金、喪葬費時，由於不被認定為職災遭到拒絕。不過，首爾行政法院今（31日）裁定屬於職災，應該給付上述費用。

據《東亞日報》報導，工廠經理當天在休息室裡和同事爭吵10分鐘左右，突然感到疲累並側躺下來，和他爆發口角的同事見狀便離開現場。過了大約45分鐘，其他員工在休息室內發現經理昏迷不醒，緊急送醫後確認為腦出血，經過搶救仍宣告不治。

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在家屬申請職災相關費用時，勤勞福祉公團認為死者本身疑似有高血壓、高血脂症狀，並且平常有喝酒、抽菸的習慣，難以認定其死因和工作內容有關，因此予以拒絕。

遺屬對於勤勞福祉公團的裁定不服，向首爾行政法院提出訴訟，審案法官認為，死者在腦出血前和同事發生激烈衝突，可能引發或加劇出血情況，無法排除其死亡和工作之間的因果關係，因此認定為職災。

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