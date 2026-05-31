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    首頁 > 國際

    迴轉壽司被淋洗碗精 日本HAMA壽司震怒徹查、花王也發聲

    2026/05/31 12:24 即時新聞／綜合報導
    日本HAMA壽司某門市被惡搞，顧客在壽司上面淋了花王洗碗精。（圖擷自「@sakurai7715」X帳號）

    日本HAMA壽司某門市被惡搞，顧客在壽司上面淋了花王洗碗精。（圖擷自「@sakurai7715」X帳號）

    日本知名迴轉壽司連鎖店HAMA壽司（はま壽司、濱壽司），在台灣也有多間分店，近日傳出日本某間門市遭人惡搞，在壽司上面淋了花王洗碗精，讓網友們想起藏壽司、壽司郎過去被惡搞的情況，HAMA壽司對此震怒表態將徹查，花王也說明若不慎誤食洗碗精的處理方式。

    據日本出版商《雙葉社》旗下新聞網站《ピンズバNEWS》報導，惡搞男子27日於擁有1萬多名粉絲的TikTok帳號上傳影片，從中可以看到他將洗碗精倒在迴轉台的壽司上，再將壽司整盤取下。

    28日，在X擁有117.6萬粉絲、專門揭發各種事件的帳號轉發影片，迅速受到各界關注。日本HAMA壽司發言人為此受訪時，證實從餐盤和店內擺設來看是HAMA壽司門市無誤，至於是哪一間還在釐清中。

    發言人強調，顧客在店內應該要能安心地享用餐點才對，因此公司絕不能容忍惡搞行為，而且這可能會對消費者健康造成潛在威脅，公司會嚴正處理此事並向警方諮詢。

    另外，惡搞男子所使用的洗碗精，被認為是花王熱銷產品Cucute（キュキュット）。對此，花王發言人證實從包裝上來看是用來清潔餐具、廚具的Cucute，若不慎誤食相當危險，因此呼籲民眾切勿模仿。

    花王發言人表示，若有民眾意外攝入Cucute洗碗精，記得不要自行催吐，而是要趕緊漱口、喝水並就醫檢查。

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