為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    俄稱烏軍無人機擊中核電廠 基輔斥為宣傳伎倆

    2026/05/31 17:23 中央社
    俄羅斯國營核子企業負責人李卡契夫（Alexei Likhachev）稱一架烏克蘭無人機擊中由俄方控制，歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。基輔則斥為莫斯科的宣傳伎倆。（路透）

    俄羅斯國營核子企業負責人李卡契夫（Alexei Likhachev）稱一架烏克蘭無人機擊中由俄方控制，歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。基輔則斥為莫斯科的宣傳伎倆。（路透）

    俄羅斯國營核子企業（Rosatom）今天表示，一架烏克蘭無人機擊中由俄方控制，歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，關鍵設備未受損，但基輔斥為莫斯科的宣傳伎倆。

    路透社報導，俄羅斯國營核子企業負責人李卡契夫（Alexei Likhachev）稱這起攻擊「蓄意為之」，並表示爆炸在廠房牆壁上炸出一個破洞。

    「今天下午，一架烏克蘭自殺式無人機擊中第6號機組的廠房建築，隨後發生爆炸，」李卡契夫在聲明中說。

    「爆炸未對主要設備造成損壞，但在渦輪機房牆壁上炸出一個破洞。」

    烏克蘭軍方否認俄方說法，斥之為「又一次宣傳伎倆」，並表示部隊並未對札波羅熱核電廠第6號機組發動攻擊。

    烏克蘭軍方在聲明中說，「烏克蘭軍人嚴格遵守國際人道法，並充分了解任何針對核設施行動的後果」。

    「在事發期間，前線並無激烈交戰，也未動用任何武器。」

    札波羅熱核電廠位置接近烏克蘭東南地區前線，它在2022年3月遭俄羅斯占領。長達4年的戰爭期間，這座核電廠曾數度遭受攻擊，引發各界對核事故的憂慮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播