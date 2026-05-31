商船突破封鎖執意駛向伊朗 美軍發射「地獄火」飛彈癱瘓動力

美國中央司令部表示，29日在阿曼灣有商船不聽勸阻執意駛向伊朗，美軍發射飛彈癱瘓其動力。圖為美軍直升機與商船。（圖擷取自中央司令部官方「Ｘ」）

美國與伊朗和平談判未見明朗，美國也持續對伊朗進行海上封鎖，掌管中東與中亞美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）表示，美軍軍機29日以「地獄火」飛彈癱瘓1艘執意航向伊朗港口的商船。

美國中央司令部指出，美軍29日在阿曼灣執行任務時，針對1艘懸掛甘比亞國旗、執意前往伊朗港口的商船執行封鎖措施，癱瘓其動力。中央司令部表示，這艘名為「Lian Star」的商船，當時正由國際水域朝阿曼灣一座伊朗港口航行，美方對其警告20餘次，告知該船已違反美國封鎖定，但該船依然未聽從指示。

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中央司令部提到，由於該「Lian Star」不聽從指示，1架美國軍機朝「Lian Star」輪機室發射1枚「地獄火」飛彈癱瘓其動力，目前該船已經不再朝伊朗航行。

中央司令部強調，至今為止美方仍持續執行封鎖措施，已經讓5艘商船失去動力、116艘船改道航行。

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