軟銀斥資750億歐元赴法投AI　創歐洲最大規模

日本軟銀集團創辦人孫正義接受法媒專訪時透露，軟銀將在法國投資約750 億歐元建設人工智慧基礎設施。其中，軟銀計劃於2031年前投入450億歐元，在法北興建兩座AI資料中心。

孫正義（Masayoshi Son）在接受「星期日論壇報」（La Tribune Dimanche）專訪時表示：「這將是歐洲史上規模最大的人工智慧（AI）相關基礎設施投資，總額高達750億歐元。」

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他說，這其中包括到2031年前，在法國北部上法蘭西大區（Hauts-de-France）興建兩座資料中心，總投資達450億歐元。

這項投資計畫預計將於6月1日在一年一度的「選擇法國」（Choose France）商業峰會正式宣布。

星期日論壇報報導，軟銀這兩座資料中心選址於勒博斯克（Le Bosquel）與敦克爾克（Dunkirk），並預計分別於2028年與2031年啟用，合計將提供超過5GW（Gigawatts，百萬瓩）的運算能力。

談及選擇法國的原因，孫正義表示：「法國是能源生產與出口國，這對於AI基礎設施的投資來說絕對具有決定性。」

路透社報導，這項法國承諾也讓軟銀在全球積極投入AI基礎建設的布局更加擴展。軟銀截至目前已在OpenAI投資逾300億美元，持股約11%。

自2018年由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）發起以來，法國持續透過「選擇法國」峰會吸引外資進駐。（編譯：蔡佳敏）1150531

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