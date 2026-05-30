美扣押伊朗314億元加密幣資產 貝森特揭「經濟怒火」戰果

美國財政部長貝森特29日出席雷根全國經濟論壇。（彭博）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）29日表示，美國對伊朗的「經濟怒火行動」（Operation Economic Fury），已查扣約10億美元（約314億台幣）的伊朗加密貨幣資產，經濟施壓已經使伊朗經濟瀕臨崩潰。

福斯財經新聞台報導，貝森特29日出席「雷根全國經濟論壇」時，透露美國的經濟施壓成果，已經令伊朗政權陷入「危機」。他向該台表示，「我們扣押了他們大約10億美元的加密幣」，「直接扣下他們的錢包」。

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貝森特說，經過5到6週「極為成功」的軍事行動，然後是「經濟怒火行動」，伊朗在財務上已經走到窮途末路，「我想40%到50%的（伊朗）軍人現在領不到薪水，警察不出勤，通膨率可能已超過200%，政府被迫發放食物券，封鎖網路」。

美國和以色列2月28日聯合發動對伊朗的軍事行動後，川普政府從3月展開「經濟怒火行動」，透過查扣伊朗資產、凍結銀行帳戶，以及施壓外國政府切斷與伊朗關係，重創德黑蘭的金融命脈。

貝森特說，美國正與歐洲各地盟友合作，查扣伊朗政權有關人士在海外的別墅、房產等財產，「這些是從伊朗人民手中偷走的錢」。他並透露，在美國財政部出手干預前，伊朗政權每月挪用約4億到5億美元，中飽私囊，由領導階層數十人瓜分。

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