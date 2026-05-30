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    首頁 > 國際

    破冰？CIA局長前腳剛走 美軍南方司令會見古巴副參謀長

    2026/05/30 23:40 即時新聞／綜合報導
    美軍南方司令部司令唐納文。（美聯社）

    美軍南方司令部司令唐納文。（美聯社）

    美軍南方司令部司令唐納文（Francis L Donovan）週五（29日）罕見到古巴境內的關達那摩灣（Guantanamo Bay）美軍基地，會晤古巴軍方高層，討論邊界安全與維持溝通管道。

    《路透》報導，美軍南方司令部在社群平台X上證實，美軍南方司令部司令唐納文上將，與古巴總參謀部第一副部長索托隆戈（Roberto Legra Sotolongo）中將率領的代表團，簡短會談行動安全事務。

    古巴武裝部隊隨後在臉書證實這場會談，強調這場會議是在雙方共識下召開，雙方充分討論了軍事基地邊界防衛安全，並皆對此次會晤表達高度肯定，未來將繼續保持兩軍指揮部間的溝通。

    這也是繼本月15日，美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）出訪古巴首都哈瓦那，與古巴內政部官員會面後，第二次美、古高層展開會晤。

    美國總統川普將古巴列為其第二任期的核心外交政策目標之一，多次對外暗示，在美伊衝突結束後，古巴將會成為下個目標。不過近期雙方高層接連展開溝通，透露出極不尋常的訊號。

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