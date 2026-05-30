京東拿北京補貼併購德國Ceconomy? 歐盟執委會要調查

京東集團疑拿中國政府補貼來併購德國電子零售集團Ceconomy。（路透資料照）

針對中國電商巨擘京東集團以22億歐元（新台幣805億元）收購德國電子零售集團Ceconomy的交易，歐盟執委會日前宣布，已根據「外國補貼條例」展開深入調查，因發現京東可能獲得扭曲歐盟市場的外國補貼。

《法新社》報導，京東是在2025年7月斥資22億歐元併購Ceconomy，除了取得Ceconomy旗下德國2大零售品牌MediaMarkt與Saturn，以及涵蓋歐洲多國的門市與物流網，還在歐洲多國推出JoyBuy電商平台。

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歐盟執委會表示，初步調查發現，京東可能獲得了扭曲歐盟內部市場的外國補貼，這些補貼包括來自中國實體的優惠融資、稅收優惠和補助。歐盟執委會初步認定，這些補貼可能使京東能提供某些優勢條件，進而扭曲收購Ceconomy的談判過程，且與Ceconomy合併後的實體，可能採取影響歐盟內部市場競爭格局的投資與商業策略。

京東與Ceconomy的交易已於今年4月17日向歐盟執委會申報，歐盟執委會需在90個工作日內，即今年10月2日前做出決定。

針對歐盟執委會的行動，京東表示，這次收購不會透過補貼融資，並否認收到任何與該交易相關的援助。

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