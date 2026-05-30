反對荷姆茲海峽常態收費 卡達：暫時性實施可談

卡達國防部長沙歐德30日出席「香格里拉對話」。（路透）

美國總統川普日前警告中東盟友阿曼，不要參與伊朗管理荷姆茲海峽一事。美國在中東另一重要盟友卡達30日表示，反對在該海域實施常態性收費制度，但是暫時性的收費可以協商，以利掃雷，恢復航運安全。

彭博30日報導，卡達副總理兼國防部長沙歐德（Saoud bin Abdulrahman Al-Thani）當天在新加坡出席國防論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue），被問到據傳伊朗和阿曼討論設立常態性的通行費制度，把對荷姆茲海峽海上交通的控制正式化，沙歐德回應，「卡達以及波斯灣的夥伴都非常清楚表明，收費勢將衝擊消費者，所以我們反對此事」。

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不過，沙歐德也表示，「若他們說是在特定時間內暫時性收費，且將費用用於清除水雷或其他用途，這是可以協商的」。

美國、歐洲和阿拉伯聯合大公國等中東國家，均已拒絕任何在荷姆茲海峽徵收通行費的構想。伊朗在戰爭期間以攻擊美國在波斯灣地區的盟邦，回應美國的攻擊，伊朗報復攻擊目標也包括卡達。

沙歐德表示，卡達正設法平衡與美國和伊朗的關係，並尋求在中東區域組織「波斯灣合作理事會」（Gulf Cooperation Council）內部，就一套處理伊朗問題的完整策略，建立共識。他說，「我們希望建立一套清楚的戰略和與伊朗打交道的方針，以讓我們在與伊朗的所有層面關係上，有一套對策，包括貿易策略、政治策略」。

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