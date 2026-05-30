中國百萬網紅牧羊犬遭偷走 賤賣到狗肉館屍骨無存...飼主崩潰了

有百萬粉絲的網紅邊境牧羊犬「鋤頭」，遭人偷走後轉賣給狗肉館。（擷取自封面新聞）

中國河南近日爆出一起震驚網路的偷狗事件，一隻擁有超過百萬粉絲的網紅邊境牧羊犬「鋤頭」，遭人偷走後竟以180元人民幣（約新台幣833元）轉賣給狗肉館，飼主得知愛犬已屍骨無存後也崩潰，宣布將透過法律途徑追究責任。

根據《紅星新聞》報導，部落客郭先生飼養的邊境牧羊犬「鋤頭」，因經常陪伴主人四處旅行拍攝影片，在社群平台累積超過百萬名粉絲，受到許多網友喜愛。

請繼續往下閱讀...

5月11日，當時「鋤頭」在河南商丘市寧陵縣一處農地附近幫郭男父親看守三輪車，卻遭一對騎電動車的男女強行抱走。監視器畫面顯示，兩人將「鋤頭」藏進帆布袋內，還故意繞路離開現場，行徑相當可疑。

當時正在喬治亞旅遊的郭男得知消息後，也立刻中斷行程回家尋找「鋤頭」，還祭出5000元人民幣（約新台幣2.3萬元）懸賞金，希望找回愛犬。經過多日追查，直到5月26日才在距離住家約2公里外的村莊找到涉嫌偷狗的嫌犯，但對方坦承，「鋤頭」被以180元人民幣賣給狗肉館，並在當天遭到宰殺。

陪伴自己8年的愛犬慘遭毒手，讓郭男難以接受。他崩潰表示，「鋤頭」不只是寵物，更像是家人與旅途夥伴，多年來一起走過無數地方，如今卻以如此悲慘的方式離開。

更令郭男生氣的是，偷狗者不但沒有道歉，反而態度強硬，甚至表示「狗沒了賠你別的狗」、「要賠就賠180元」，還稱「狗死了別再折騰，我又沒犯法」，相關言論曝光後引發外界撻伐。

此外，還有當地村民也出面勸說郭男不要繼續追究，認為只是一件小事，批評他反應過度，不要小題大作。

有律師分析，純種隕石色邊境牧羊犬的市價可能超過1萬元人民幣（約新台幣4.6萬元），遠高於當地竊盜罪立案門檻，因此不能單純以嫌疑人轉售所得的180元作為財產價值計算依據。

律師分析，若確認嫌犯偷竊並轉賣犬隻，導致其遭宰殺，除了可能構成盜竊罪外，也可能涉及故意毀損財物等罪。目前警方已受理案件，並要求郭男提供購犬證明、飼養成本及相關商業價值資料，以作為後續認定損失的重要依據。

一對騎電動車的男女將「鋤頭」強行抱走，還藏在帆布袋內。（擷取自封面新聞）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法