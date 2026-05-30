聯合國首度將以、俄列「性暴力黑名單」 殘酷手段曝

聯合國秘書長古特瑞斯。（法新社）

聯合國首度將以色列與俄羅斯列入「戰區性暴力黑名單」，報告指出，兩國部隊在衝突期間，對被拘留者實施系統性性侵犯與性虐待。

據《BBC》報導，聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）辦公室發布最新報告，首度確認並證實以色列部隊在加薩與約旦河西岸，對巴勒斯坦人實施共計31起性暴力案件。受害者包含14名男性、7名女性、9名男童及1名女童，侵犯手段涵蓋強暴、輪暴、強迫裸體及傷害生殖器。

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報告還提到，聯合國在進行完整調查時，遭到以色列政府阻撓，且被拘留者甚至面臨威脅，以防止其舉報受虐。

面對指控，以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）強烈譴責稱，古特瑞斯在散布反猶太謊言，並宣布在古特瑞斯任內，以國代表團將拒絕與秘書長辦公室進行任何接觸。

與此同時，俄軍也因在侵烏戰爭中，涉嫌對戰俘及平民實施性酷刑而首度被列入黑名單。報告在俄國及俄佔領區內共核實310起性暴力事件，包含強暴、輪暴、生殖器切割與電擊生殖器等，受害者高達280名男性、26名女性與4名女童。

俄羅斯官方目前尚未對此發表公開評論。

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