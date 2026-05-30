普廷宣告戰爭接近收尾階段 劃紅線警告直接威脅俄方皆合法打擊目標

俄羅斯總統普廷29日宣告烏克蘭戰爭已臨近收尾，同時劃下紅線，警告任何對俄羅斯構成直接軍事威脅的地點都將是合法打擊目標。（美聯社）

俄羅斯總統普廷29日宣稱，從戰場形勢來看，有理由認為烏克蘭戰爭已臨近收尾階段，但目前仍無法劃定具體的結束時限。就在普廷發表這番言論的同日晚間，烏克蘭空軍證實，俄軍正向基輔等地發射多枚飛彈，並傳出強烈爆炸聲。

根據《今日俄羅斯》（RT）報導，普廷是在結束對哈薩克的國是訪問後，在記者會上作出上述表態。普廷表示，俄軍正在特別軍事行動區域全線發起攻勢。他認為，從當前的戰場進展來看，烏克蘭戰爭已臨近收尾，但在交戰持續的情況下，無法給出明確的結束時間表。

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針對近期的空襲行動，普廷在記者會上證實，俄方對烏克蘭首都基輔發動打擊，是為了回應烏軍先前對盧甘斯克（Luhansk）的襲擊。此外，他痛批歐洲政客關於「準備與俄羅斯作戰」的言論是無稽之談，強調俄方過去與現在都沒有威脅歐洲國家。但他同時警告，所有對俄方構成直接軍事威脅的地方，都會成為俄軍的「合法目標」。

就在普廷結束哈薩克行程並發表終戰言論之際，烏克蘭隨即面臨新一波空襲威脅。烏克蘭空軍於29日晚間透過社群媒體發文警告，俄軍已向烏克蘭境內發射多枚飛彈，且正朝基輔市與基輔州白采爾科維（Bila Tserkva）方向移動。隨後，根據基輔市與基輔州空襲預警頻道的通報，白采爾科維已於當日晚間傳出強烈的爆炸聲。

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