中國高鐵卡隧道 空調停擺超過2小時 乘客熱瘋崩潰

中國高鐵車廂全面停電、空調停擺，讓乘客熱瘋。（擷取自《極目新聞》）

中國一台從廣州開往四川的高鐵，今（30日）上午行經廣西時突然故障，被迫停在隧道內超過2個小時，車廂也全面停電、空調停擺，讓乘客熱瘋直呼，「像剛從水裡被撈起來一樣」。

根據《極目新聞》報導，有乘客在上午11點20分向外界反映，D1804次高鐵自上午9點左右進入隧道後突然停駛，至今已受困超過2小時。期間車廂照明全部熄滅，僅部分區域靠緊急照明燈維持微弱光源。

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受困乘客表示，由於空調完全停止運作，加上車內乘客眾多，整節車廂宛如蒸籠，讓她崩潰直呼，「熱到全身濕透，感覺像剛從水裡被撈起來一樣」。她透露，向列車人員詢問後，只得知是鐵路電力設備發生問題，相關單位正在緊急搶修。

對此，桂林火車站下午指出，上午9時19分，列車行經山西至恭城間，列車受電弓遭異物擊打，導致設備故障，因此臨時停車，也連帶造成列車出現延誤。

桂林火車站表示，事故發生後已立即啟動應急機制，除了開啟車門加強通風，也調派備用列車前往現場支援，上午11時30分左右抵達故障地點進行旅客轉運。

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