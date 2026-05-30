習近平承諾不賣伊朗武器?外媒爆美F-15E疑遭中製飛彈擊落

美國空軍一架F-15E戰機上月在伊朗西南部上空遭擊落，引發一場「史詩級」救援行動。圖為美軍救出F-15E武器系統官後，將無法起飛的飛機原地引爆銷毀。（路透）

美國空軍一架F-15E戰機，上月在伊朗西南部上空遭擊落，引發一場「史詩級」救援行動。美國總統川普曾說，中國領導人習近平曾向他保證，不會提供伊朗武器。不過，外媒報導指出，美軍這架 F-15E ，恐怕是遭伊朗使用中國製造的飛彈擊落，另外，中國可能還向伊朗提供了遠程預警雷達，讓伊朗得以偵測到隱形戰機。

根據《NBC News》報導，3名知情人士透露，該架F-15E戰機，很可能是被中國製造的肩射型飛彈所擊中。1名知情人士和1名美國官員透露，在衝突爆發初期，中國可能還向伊朗提供了一款遠程預警雷達，該雷達能夠偵測旨在躲避雷達探測的隱形戰機。而美國官員目前仍在調查這架美軍F-15E戰機於4月遭到擊落的具體情況。這也是數十年來，美軍戰機首次遭到敵方火力擊落。

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報導指出，目前尚不清楚這些軍事裝備是在何時交付的。然而，伊朗使用中國製造的武器，讓美國與北京當局的關係變得更加複雜。

上個月該架戰機遭到擊落時，川普曾表示飛機是被一枚肩射型飛彈擊中的。這種武器也被稱為「可攜式防空飛彈」，是一種廉價且有效的武器。

針對報導，白宮回應，川普曾表示，習近平已向他保證中國不會向伊朗提供軍事裝備；他當時說：「習主席向我承諾，他沒有向伊朗運送任何武器。這是一個美麗的承諾。我聽信他的話，我也對此表示讚賞。」中國駐美大使館發言人則在一份聲明中表示：「中國在軍品出口上始終採取審慎、負責的態度，並根據中國的出口管制法律法規及應盡的國際義務實施嚴格管制。中國反對毫無根據的抹黑和惡意聯想。」

《NBC News》先前曾報導，美國情報報告指出，中國計畫在未來幾週內向伊朗提供新的防空武器。中國曾在1980年代和1990年代向伊朗出售大量武器，包括彈道飛彈、反艦飛彈、戰車、火砲和戰鬥機。消息人士透露，目前仍不清楚這枚可能擊落F-15的肩射型飛彈是最近才交付給伊朗，還是出自多年前運抵伊朗的武器庫存。同樣不清楚的是，上述該款雷達是否已在戰爭中投入實戰部署。

本月稍早，川普政府曾指控中國允許伊朗使用中國的衛星，協助伊朗鎖定美軍，美國國務院隨後對三家中國衛星公司實施制裁。美國知情官員表示，美國充分掌握中國為支持伊朗所做的一切。該官員指出，中國在戰前就支持伊朗，而在當前衝突期間提供的任何協助，並未對戰場局勢產生決定性影響。

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