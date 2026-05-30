不滿亞美尼亞與歐盟關係日益密切 俄羅斯召回大使

2026年5月5日，法國總統馬克宏（左1）與亞美尼亞總理帕辛揚（右2）出席在歐盟-亞美尼亞高峰會期間舉行的簽署儀式。（美聯社）

俄羅斯總統普廷警告亞美尼亞當局不要倒向歐洲聯盟（EU）隔天，俄國當局30日說，已召回駐亞美尼亞大使科佩爾金（S. Kopyrkin），就亞美尼亞當局近年來與歐盟的關係日益密切進行磋商。

克里姆林宮對亞美尼亞近年來與歐盟關係升溫大為光火，而亞美尼亞則對莫斯科當局在亞美尼亞與亞塞拜然的衝突中未能保護亞美尼亞，感到不滿。位於南高加索地區的亞美尼亞與亞塞拜然多年來因領土爭議頻起衝突，該區向來被視為俄羅斯勢力範圍，但「雙亞」兩國去年卻是在美國總統川普的斡旋下簽署和平協議。

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俄羅斯外交部在聲明中說：「俄羅斯駐亞美尼亞共和國大使科佩爾金已被召回莫斯科，就亞美尼亞領導階層為了與歐盟和解而採取的措施，進行磋商，（與歐盟和解的）措施破壞『歐亞經濟聯盟』（EEU）內部的合作。​​」歐亞經濟聯盟是1個由俄羅斯主導的自由貿易集團。

就在俄國駐亞美尼亞大使被召回的前一天，普廷在哈薩克舉行的區域經濟聯盟峰會上措辭強硬地說，「烏克蘭情境」始於基輔當局試圖加入歐盟，並呼籲亞美尼亞「盡快」就此議題舉行公投。普廷說，亞美尼亞必須在歐盟與歐亞經濟聯盟之間做出選擇，因為「不可能兩者兼得」。

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）向來致力與俄羅斯以及西方皆保持密切關係，7日投票的亞美尼亞大選形同是對帕辛揚的執政進行檢驗。本月初，亞美尼亞與歐盟曾在亞美尼亞首都葉里凡舉行高峰會，歐盟當時大讚雙邊關係有「飛躍式」進展。

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