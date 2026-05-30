川普與賴清德通話暫緩? 美媒爆背後原因

美國總統川普先前預告將與賴清德總統通話。（法新社、美聯社；本報合成）

美國總統川普結束與中國領導人習近平會面後，曾兩度表示將與總統賴清德針對台美軍售議題進行通話。不過，外媒引述消息人士說法指出，習近平今年秋季可能訪問美國，在此之前，川普預計不會與賴清德通話。

根據《CBS News》報導，多名知情人士指出上述消息。報導提到，川普本月稍早訪問中國時，習近平曾向他發出警告，稱台灣問題如果處理不當，恐將演變成「非常危險的局面」。

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報導指出，川普在5月中旬曾兩度成為國際頭條新聞焦點，當時他表明，在針對是否批准向台灣出售新一輪防禦性軍事武器之前，他將與賴清德進行對話；上週，川普被問及是否會在批准軍售前與賴清德對話時，也告訴記者：「我會和他談談。」

兩週前，川普在空軍一號上也曾表示：「我必須和目前正在——你知道他是誰——正在治理台灣的那個人談談。」

報導指出，台灣駐美代表處（駐美國台北經濟文化代表處）聲明表示：「台灣與美國保持著公開且順暢的溝通，美國政府也重申其長期以來的對台政策保持不變，並支持台海兩岸的現狀與和平穩定。」

白宮先前宣布，川普已邀請習近平於9月24日到訪，不過中國目前尚未接受這項邀請。中國駐美大使館指出，習近平已同意在秋季訪問美國，但確切日期有待確認。

不過，報導最後引述2名消息人士說法指出，雖然目前尚未安排與台北方面通話，但川普向來喜歡保持各種選項的彈性。

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