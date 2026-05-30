川習會後美中互逐記者 起因傳和賴總統有關

據《紐約時報》29日披露，該報一名駐北京記者於今年2月遭到中國當局下令驅逐出境；示意圖。（法新社資料照）

據《紐約時報》29日披露，該報駐北京記者王月眉（Vivian Wang）於今年2月遭到中國當局下令驅逐出境。此舉被視為是針對《紐約時報》去年12月舉辦活動時，邀請台灣總統賴清德透過視訊與會的報復性措施，美國川普政府隨後也採取反制行動，註銷了中國國營媒體《新華社》駐美記者簽證。

《日本產經新聞》報導，中國政府向來將賴清德政權視為台獨派並敵視，近期更是加大力度向外國媒體施壓，阻撓報導賴清德的相關主張。

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遭到中國政府驅逐出境的是一名華裔美籍女記者王月眉（Vivian Wang），她本人並未參與上述活動。不過據了解，該名記者過去針對中國民眾對新冠疫情防疫措施的不滿，以及中國政府利用先進科技強化社會監控等議題所做的報導就已引發中方表達強烈不滿。

《紐時》執行總編輯周看（Joseph Kahn）在紐時企業網站上發表的聲明中表示：「中國政府驅逐王月眉的決定是錯誤的。她被驅逐將使我們的全球讀者在這個關鍵時期，更難獲得關於世界第二大經濟體準確、獨立且深入的報導。」

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