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    首頁 > 國際

    烏克蘭無人機夜襲 攻擊俄南能源設施

    2026/05/30 16:15 編譯張沛元／綜合報導
    圖為3月29日1段網路影片，烏克蘭無人機飛越俄南港市塔根羅格上空。（路透）

    圖為3月29日1段網路影片，烏克蘭無人機飛越俄南港市塔根羅格上空。（路透）

    俄羅斯南部羅斯托夫州（Rostov）與克拉斯諾達邊疆區（Krasnodar）的地方當局30日表示，烏克蘭無人機夜襲羅斯托夫州的塔根羅格港（Taganrog）的1艘油輪，還擊中克拉斯諾達邊疆區的阿馬維爾市（Armavir）的1座油庫。

    羅斯托夫州州長史柳薩（Yury Slyusar）在即時通訊軟體Telegram上發文說，遭到攻擊的油輪與塔根羅格港的火勢已被撲滅，無石油外洩報告，但有2人受傷。人口約24萬人的塔根羅格市的市長坎布洛娃（Svetlana Kambulova）表示，已延長當地自5月27日起實施的緊急狀態。

    至於在克拉斯諾達邊疆區，有18.5萬人的阿馬維爾市當局說，該市工業區的1座油庫遭攻擊後起火，火勢已被控制，無人受傷。

    史柳薩還說，羅斯托夫州全州各地都通報遭到無人機攻擊，近50架無人機被擊落；除港口城市塔根羅格，該州其他地區僅受到輕微損失。羅斯托夫州與烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）接壤，而頓巴斯正是俄烏戰爭的焦點。

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