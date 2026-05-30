美學區控社群媒體助長心理危機 Meta等賠償8.5億元

根據路透今天查閱的紀錄，美國肯塔基州的1個學區已與Meta Platforms等多家社群媒體公司達成和解，並獲得約2700萬美元（約新台幣8.5億元）賠償金。該案指控這些平台助長學生心理健康危機。（路透）

根據路透今天查閱的紀錄，美國肯塔基州的1個學區已與Meta Platforms等多家社群媒體公司達成和解，並獲得約2700萬美元（約新台幣8.5億元）賠償金。該案指控這些平台助長學生心理健康危機。

法庭文件顯示，Meta支付的罰金最高，達900萬美元。這起案件被視為學區訴訟的指標性案件，過去和解條件從未曾在法庭上公開。

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Instagram、Facebook和WhatsApp的母公司Meta已於5月21日與布雷薩特郡學區（Breathitt County School District）達成和解，此案原定6月開庭審理。其他共同被告也已和解，包括Snapchat母公司Snap Inc.、YouTube母公司Alphabet，以及TikTok母公司字節跳動（ByteDance）。

和解文件並未要求企業承認責任，也未要求任何平台做出改變。

這些公司均否認相關指控，並表示已採取廣泛措施保護青少年與年輕用戶的安全。

根據路透取得的和解文件，YouTube同意支付201萬美元，Snap與TikTok則各支付800萬美元和解金。YouTube還同意為該學區提供Google Classroom等產品的專業訓練。

Meta、YouTube和Snapchat的代表分別發布聲明稱，公司已友善解決此案，並將繼續致力開發保護用戶安全的工具與功能。TikTok則未回應置評請求。

位於阿帕拉契山脈（Appalachia）鄉村地區的布雷薩特郡學區指控，這些公司旗下平台設計方式意圖讓年輕用戶沉迷，導致學生出現焦慮、憂鬱和自殘行為，並讓學校承擔由此產生的後果。

該學區原本要求逾6000萬美元賠償金，以補償應對社群媒體影響的成本，並設立為期15年的心理健康計畫。學區也請求法院下令平台做出調整，減少成癮性功能。

這起案件被排定為加州聯邦法院合併審理眾多學區案件中的首起開庭案件。

根據聯邦數據，布雷薩特郡學區規模較小，下轄6所學校，約有1600名學生。但此次訴訟還涉及更大的學區，例如亞利桑那州的土桑聯合學區（Tucson Unified School District），約有4萬名學生，其案件預計明年2月開庭，求償總金額超過11億美元。

洛杉磯聯合學區（Los Angeles Unified School District）和紐約市公立學校系統（New York City public school system）也提出類似訴訟，這2個學區共涵蓋120萬名學生。

目前加州州法院正審理超過3300件涉及社群媒體成癮指控的訴訟，另有2400件由個人、地方政府及學區提出的案件則在加州聯邦法院等待審理。

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