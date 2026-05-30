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    首頁 > 國際

    南韓總統李在明地方選舉投票 驚傳亮票引爭議

    2026/05/30 14:39 即時新聞／綜合報導
    南韓總統李在明29日提前投票時，發生了亮票爭議。（歐新社）

    南韓總統李在明29日提前投票時，發生了亮票爭議。（歐新社）

    南韓6月3日舉行地方選舉投開票，提前投票已於29日開跑，總統李在明當天前往投下神聖一票時，拿著已蓋章的選票出來詢問選務人員事情，被在野黨痛批是亮票，要求中央選舉管理委員會展開調查。

    綜合韓媒報導，李在明29日上午前往首爾鐘路區居民中心提前投票所，突然從有布幕隔擋的投票間走出來，向選務人員提問如果印章只蓋到一半會不會是廢票，過程中將自己的選票指給對方看，但並沒有亮出裡面內容，在選務人員回覆不會被當成廢票後，李在明又回到隔間完成投票。

    對此，南韓最大在野黨國民力量的人士紛紛發聲砲轟，直指李在明在投票過程中離開隔間又亮票，按照《公職選舉法》的規定，這張亮出的選票應該視為廢票；還有人痛斥這是前所未有的選舉操縱、破壞民主根基，必須徹查李在明的犯法行為。

    不過，南韓中央選舉管理委員會表示，選民進入隔間後若發現印章有問題、蓋章不完整、隔板或地面留有涉及選舉指示的字樣時，確實可以出來和選務人員報告。

    另外，按照中央選舉管理委員規定，若是發生亮票的情況，投開票所主管應該要分析這是故意還是過失，例如不小心掉在地上而洩露圈選結果，就是屬於過失不會當成廢票，再加上選務人員當時並未看到李在明選票上的內容，因此最終裁定不是亮票。

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