去年警告中國是威脅 美防長今年改談「穩定平衡」

美國國防部長赫格塞斯30日在新加坡香格里拉對話發表演說。（路透）

美國國防部長赫格塞斯30日在新加坡香格里拉對話警告，中國持續擴張軍力並擴大區域影響力，但同時表示，美方並不尋求與北京發生不必要的對抗，而是希望在印太地區維持「穩定平衡」。法新社指出，相較於他去年在同一場合的強硬發言，今年對中措辭明顯較為溫和。

赫格塞斯表示，中國正進行歷史性規模的軍力擴張，軍事活動範圍持續向區域及海外延伸，各國對此感到警惕是合理反應。不過他強調，美國不尋求無謂衝突，而是希望建立穩定且持久的區域權力平衡，避免任何國家主導印太秩序。

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他並表示，美方希望與北京保持尊重且善意的接觸，並維持軍事溝通管道，以降低誤判風險。法新社指出，這與他去年在香格里拉對話上將中國描述為迫切安全威脅的發言形成鮮明對比。

要求盟友提高軍費 重申對台政策未變

赫格塞斯重申，美國期望亞洲盟友與夥伴將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的3.5％。他表示，美國正投入約1.5兆美元強化自身軍力，因此盟友也應承擔更多防衛責任。

他強調，美國補貼富裕國家防禦的時代已經結束，未來需要的是願意共同投入資源與承擔風險的夥伴，而非單方面依賴美國安全保護的國家。

談及台灣議題時，赫格塞斯表示，美國對台政策沒有改變，但任何未來對台軍售決定都將由總統川普做出。

與此同時，中國已連續第二年未派國防部長出席香格里拉對話，而是由軍事學者與研究人員組成代表團與會。法新社引述分析人士指出，此舉反映北京對這類公開安全論壇的重視程度已有變化。不過赫格塞斯表示，美方仍希望在維持競爭的同時，與中國保持溝通與接觸。

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