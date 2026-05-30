川普健檢結果極佳 白宮醫囑多運動並減重

根據今天發布的一份備忘錄，79歲的美國總統川普在接受例行健康檢查後，他的醫師表示他「健康狀態極佳」，但建議他減重。（路透資料照）

根據今天發布的一份備忘錄，79歲的美國總統川普在接受例行健康檢查後，他的醫師表示他「健康狀態極佳」，但建議他減重。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普的醫師、美國海軍上校巴巴貝拉（Sean Barbabella）表示：「川普總統保持極佳的健康狀態，展現出強健的心臟、肺部、神經和整體身體功能。」

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巴巴貝拉指出：「我們提供了預防性諮詢，包括飲食指導、建議服用低劑量阿斯匹靈、增加體能活動以及持續減重。」

這份長達3頁的備忘錄概述了川普26日在華府附近的華特里德醫院（Walter Reed Medical Hospital）進行的體檢和診斷測試。

巴巴貝拉表示，川普「完全勝任三軍統帥和國家元首的所有職責」。

下個月將滿80歲的川普目前服用3種藥物，其中兩種用於控制膽固醇，第3種是阿斯匹靈，用於「心臟預防」。

身高191公分的川普，體重從去年4月上一次全面年度體檢時公布的101.6公斤，增加到了108公斤。

這次體檢是川普自去年重返執政以來的第3次健康檢查。在此之前，外界對他的健康問題有愈來愈多的猜測，包括他手上的瘀青以及在會議中明顯的嗜睡情形。

關於川普手部瘀青的問題，備忘錄指出：「手背檢查顯示有瘀斑（瘀青），這與在服用阿斯匹靈進行心血管預防的情況下，頻繁握手相關的輕微軟組織刺激相符。」

川普本人則在看診後不久，於他的「真實社群」（Truth Social）平台上發文表示，這次體檢進行得「非常完美」。

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