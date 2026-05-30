超派「日韓大戰」！日本、南韓2正妹大阪街頭纏鬥 狠扯衣衫險走光

日韓女子街頭纏鬥，一名韓籍男不斷阻止路人勸架。（取自X）

一段影片近日在日本、南韓社群網路上瘋傳。日本街頭2名面貌姣好的女性，不知何故竟纏鬥在一起，其中據稱是南韓籍的女子下手特別狠辣，不斷朝日本女子頭部攻擊。弔詭的是，兩人纏鬥時，明明有多名路人在一旁圍觀，但只要有人想上前勸阻，疑似與韓女同行、據稱同為韓籍男子就會上前作勢攻擊將想勸阻的路人逼退。

該段影片近日在X上引發熱議，共計吸引破千萬次觀看，引發日、韓網友熱烈討論。據日本網友稱，影片中穿著較清涼、白色上衣的女子疑為南韓籍，該女在爭鬥中下手狠辣，多次以拳頭往另名據稱為日籍女子的頭部狠狠敲擊，甚至一度騎在日籍女身上，將之壓制在自己身下掄拳狂擊對方。日籍女子則是一邊哀號、叫罵，一邊拉扯韓籍女衣服，導致韓籍女子險些走光。

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韓籍女狂毆日籍女長達1分鐘以上，過程中不斷有路人靠近想勸阻，但一名樣貌秀氣，疑似為韓籍女一夥的韓籍男子，卻不斷阻止路人靠近，不但比中指、擺出拳擊姿勢嚇阻旁人，還用日文對路人喊：「殺了你喔。」不過韓籍女攻勢實在太兇，有路人終於看不下去，以偷襲方式飛身踹了韓籍男一腳，但似乎沒有踢準，韓籍男立刻轉身反擊，還露出冷笑、比出手勢挑釁。

不過，趁著韓籍男與路人對峙分心時，另外一名路人突然上前，狠狠揍了韓籍女臉部一拳，讓她當場倒下，摀住口鼻看似相當痛苦。韓籍男連忙上前關心，旁人也急忙將日籍女拉走。

目前尚未見到主流日韓媒體對此事進行報導，詳情仍待進一步釐清。但影片曝光後，已引發日韓兩國網友熱烈討論。不少日本網友諷刺、批評「韓國人真野蠻」、「韓國女人都這麼喜歡打架嗎」、「真是糟糕的民族」、「譴責暴力」；南韓網友則表示：「無論如何暴力就是不對」、「那個男的外型，應該是韓國人沒錯」、「別在國外這樣丟臉」、「黃褲子是怎樣，打架就該拉開啊」；但也有南韓網友不滿稱：「憑什麼說他們是韓國人」、「我看是中國人」、「有男的最後打女人一拳，斥責這種行為。」

오사카 도톤보리에서 한국과 일본 여성 싸움!



한국인 남친이 싸우도록 두게 하고 일본인 남친은 떼어내려 하는거 같기도... 머 때문일까pic.twitter.com/Yr0Rr9MVbu — 조이 （Joey） （@mideum1004） May 29, 2026

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