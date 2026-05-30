赫格塞斯籲亞洲盟友增加國防開支 共同抗衡中國

美國戰爭部長赫格塞斯今天敦促亞洲盟友提高軍事支出，應對中國日益增長的實力，避免北京獲得區域主導地位。他也強調，美國武器「綽綽有餘」，完全有能力重啟與伊朗的戰事。（歐新社）

美國戰爭部長赫格塞斯今天敦促亞洲盟友提高軍事支出，應對中國日益增長的實力，避免北京獲得區域主導地位。他也強調，美國武器「綽綽有餘」，完全有能力重啟與伊朗的戰事。

2026年亞洲防務峰會「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）本月29日至31日在新加坡舉行。赫格塞斯（Pete Hegseth）在致詞時表示：「更強大且更能自給自足的盟友才是嚇阻力量的關鍵。」

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他說：「對於中國史無前例的軍事擴張，以及其在區域內外軍事活動的擴展，各界憂慮十分合理。」

「若由任何霸權主導太平洋，將會破壞區域權力平衡。沒有任何國家，包括中國，能夠建立霸權，並對我國與盟國安全構成威脅。」

赫格塞斯指出，美國希望亞洲盟友與夥伴將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的3.5%；同時美國也承諾投入1.5兆美元，強化自身軍力。

他告訴會場聽眾，盟友追求的是穩定，而非局勢升級。

「他們想要的，也是美國所能提供的，是紀律嚴明的力量、堅定不移的決心，以及敢言謹慎又有強大後盾的自信領導力。」

赫格塞斯還說，美中關係「比多年來的任何時候都更好」，還提到雙方軍事交流增加，「透過維持兩軍的暢通聯繫，我們與中國軍方的會晤日益頻繁」。

自美國總統川普重返白宮以來，美方持續要求盟友提高國防支出，也明確要求歐洲與北大西洋公約組織（NATO）盟國降低對華府的依賴。

赫格塞斯說：「美國替富裕國家補貼國防的時代已經結束。我們需要的是夥伴，而不是受保護國。若非所有人一起承擔，就不會有強大的同盟。不能再有人搭順風車了。」

關於中東衝突，赫格塞斯也在演說中強調，美國擁有的武器庫存綽綽有餘，而且完全有能力重啟與伊朗的戰事。

法新社報導，赫格塞斯表示：「如有必要重啟，我們也完全有能力。我們的庫存綽綽有餘，無論是在當地還是全球各地都是如此，因為我們兼顧精密武器與充足彈藥的配置。」

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