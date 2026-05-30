為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    赫格塞斯籲亞洲盟友增加國防開支 共同抗衡中國

    2026/05/30 13:13 中央社
    美國戰爭部長赫格塞斯今天敦促亞洲盟友提高軍事支出，應對中國日益增長的實力，避免北京獲得區域主導地位。他也強調，美國武器「綽綽有餘」，完全有能力重啟與伊朗的戰事。（歐新社）

    美國戰爭部長赫格塞斯今天敦促亞洲盟友提高軍事支出，應對中國日益增長的實力，避免北京獲得區域主導地位。他也強調，美國武器「綽綽有餘」，完全有能力重啟與伊朗的戰事。（歐新社）

    美國戰爭部長赫格塞斯今天敦促亞洲盟友提高軍事支出，應對中國日益增長的實力，避免北京獲得區域主導地位。他也強調，美國武器「綽綽有餘」，完全有能力重啟與伊朗的戰事。

    2026年亞洲防務峰會「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）本月29日至31日在新加坡舉行。赫格塞斯（Pete Hegseth）在致詞時表示：「更強大且更能自給自足的盟友才是嚇阻力量的關鍵。」

    他說：「對於中國史無前例的軍事擴張，以及其在區域內外軍事活動的擴展，各界憂慮十分合理。」

    「若由任何霸權主導太平洋，將會破壞區域權力平衡。沒有任何國家，包括中國，能夠建立霸權，並對我國與盟國安全構成威脅。」

    赫格塞斯指出，美國希望亞洲盟友與夥伴將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的3.5%；同時美國也承諾投入1.5兆美元，強化自身軍力。

    他告訴會場聽眾，盟友追求的是穩定，而非局勢升級。

    「他們想要的，也是美國所能提供的，是紀律嚴明的力量、堅定不移的決心，以及敢言謹慎又有強大後盾的自信領導力。」

    赫格塞斯還說，美中關係「比多年來的任何時候都更好」，還提到雙方軍事交流增加，「透過維持兩軍的暢通聯繫，我們與中國軍方的會晤日益頻繁」。

    自美國總統川普重返白宮以來，美方持續要求盟友提高國防支出，也明確要求歐洲與北大西洋公約組織（NATO）盟國降低對華府的依賴。

    赫格塞斯說：「美國替富裕國家補貼國防的時代已經結束。我們需要的是夥伴，而不是受保護國。若非所有人一起承擔，就不會有強大的同盟。不能再有人搭順風車了。」

    關於中東衝突，赫格塞斯也在演說中強調，美國擁有的武器庫存綽綽有餘，而且完全有能力重啟與伊朗的戰事。

    法新社報導，赫格塞斯表示：「如有必要重啟，我們也完全有能力。我們的庫存綽綽有餘，無論是在當地還是全球各地都是如此，因為我們兼顧精密武器與充足彈藥的配置。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播