香格里拉對話 美參議員：對台支持具跨黨派基礎

亞洲安全論壇「香格里拉對話」在新加坡展開，美國民主黨籍參議員達克沃斯今天告訴中央社，美國對台灣有跨黨派承諾與支持，台灣對美國國家安全至關重要。（美聯社）

亞洲安全論壇「香格里拉對話」在新加坡展開，美國民主黨籍參議員達克沃斯今天告訴中央社，美國對台灣有跨黨派承諾與支持，台灣對美國國家安全至關重要。

2026年香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）29日至31日在新加坡舉行。這場亞太重要安全論壇受到全球各大媒體矚目。達克沃斯（Tammy Duckworth）等訪團成員在場邊進行座談，中央社等國際媒體到場採訪。

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相較去年，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）此次演說較少直接提及台灣，儘管如此，台海議題仍是場上外媒焦點。

對於赫格塞斯上午致詞時提到各界對中國軍事擴張及其在區域軍事活動抱持憂慮，並指美方以務實態度參與國際事務，達克沃斯認為，雖然赫格塞斯表示美方在此區域的承諾依然強勁，但她仍憂慮川普政府被其他地區的戰爭分散注意力，而影響印太地區優先性。

中央社記者提問，有關川習會後美國對台140億美元軍售案何時批准受到關注，達克沃斯認為，美國對台灣有跨黨派的承諾與支持，並會確保在台灣交流已取得的進展基礎上，提升台灣自我防衛能力。

對於外媒提問「六項保證」是否受到干擾，達克沃斯表示雖有憂慮，然而這也正是參議院角色非常重要的地方，跨黨派對台灣的支持非常重要，因為台灣對美國國家安全至關重要。

共和黨籍眾議員哈里根（Pat Harrigan）等人亦在場邊進行圓桌會議，哈里根表示，美方正努力建立具建設性的戰略穩定關係，這意味著主權受尊重、貿易自由流動、各國有能力做出自己的選擇，印太地區不應由單一霸權主導。

眾議院外交事務委員會民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks）回應台灣議題時表示，「我們以跨黨派方式支持台灣，確保台灣擁有自我防衛所需的一切」。他強調美方必須與盟友站在一起。

共和黨籍眾議員鮑加納（Michael Baumgartner）進一步指出，赫格塞斯強調現狀（status quo），在他看來這也包括台灣議題。

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