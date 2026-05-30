川普會晤習近平後數日爆外交摩擦 美中互逐記者

美國川普政府已撤銷一名在美國為中國國家通訊社新華社工作的中國公民簽證，這顯然是一起報復性舉措，用以反擊北京當局先前驅逐「紐約時報」記者的決定。圖為先前川習會情形。（美聯社資料照）

美國川普政府已撤銷一名在美國為中國國家通訊社新華社工作的中國公民簽證，這顯然是一起報復性舉措，用以反擊北京當局先前驅逐「紐約時報」記者的決定。

美聯社報導，一名知情人士證實簽證已被撤銷。由於此事涉及簽證隱私，這名人士要求匿名。美國國務院官員也證實確實有撤銷簽證的計畫。

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川普政府這項針鋒相對的舉動，是在北京驅逐紐時中國特派員王月眉（Vivian Wang）之後發生的，這顯然是因為台灣總統賴清德出席了一場紐時「交易錄峰會」（DealBook Summit）活動，但王月眉並未參與這場活動。

這是美國政府直接報復北京驅逐美國記者的罕見案例。

率先報導川普政府這項對等行動的紐時表示，紐時不會要求政府撤銷媒體憑證，或以其他方式干預任何記者的工作。紐時今天發表聲明，呼籲讓王月眉恢復在中國的記者憑證，並敦促美中兩國政府「扭轉這種記者採訪權限惡化的局勢」。

紐時執行總編輯周看（Joseph Kahn）在紐時企業網站上發表的聲明中表示：「中國政府驅逐王月眉的決定是錯誤的。她被驅逐將使我們的全球讀者在這個關鍵時期，更難獲得關於世界第二大經濟體準確、獨立且深入的報導。」

中國駐華府大使館沒有立即回應置評請求。

王月眉離開中國之際，美國媒體在當地的派駐人員已經因為先前幾輪關於記者證的爭議而變得相當稀少，導致幾家美國新聞機構在其中國分社只剩下骨幹人員。

周看寫道：「目前獲准在中國工作的美國媒體特派員人數，已降至令人擔憂的低點，而此時世界各地的人們比以往任何時候都更需要了解中國。」

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