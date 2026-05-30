警告中國軍力擴張 美防長：亞洲盟國不能再搭便車 軍費須達GDP3.5％

美國國防部長赫格塞斯30日在新加坡香格里拉對話發表演說，呼籲亞洲盟友將國防支出提高至GDP的3.5%，並表示美國補貼富裕國家防禦的時代已經結束。（路透）

美國期望亞洲盟友將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的3.5％，並宣告補貼富裕國家防禦的時代已經結束。《路透》報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）30日在新加坡香格里拉對話發表安全政策演說，針對中國軍力擴張發出警告，並要求印太盟友承擔更多軍事責任。

赫格塞斯在亞洲規模最大的防務論壇上指出，美國期望其亞洲盟友與夥伴能將國防支出提升至國內生產毛額（GDP）的3.5％。他同時承諾，美國將斥資1.5兆美元（約新台幣47兆元）投資自身軍隊。赫格塞斯強調，面對中國歷史性的軍力擴張與軍事活動範圍擴大，各國產生警覺是完全正當的反應。

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宣告不再補貼富裕國家防禦 拒絕印太盟友免費搭便車

這項軍費要求與美國總統川普重返白宮後的防務政策一致。赫格塞斯直言，美國需要的是夥伴而不是被保護國，同盟關係必須建立在所有人共同承擔風險的基礎上。他向台下各國防務高層宣告，美國補貼富裕國家防禦的時代已經結束，未來不容許免費搭便車的行為。

赫格塞斯雖未在演說中點名特定國家該增加軍費，但美方近年持續要求印太盟友提升防衛支出。外界也關注，相關標準是否將成為未來衡量夥伴承擔防務責任的重要指標。在要求盟友提高防衛自主的同時，赫格塞斯僅簡短補充，目前華府正透過維持軍事溝通管道與北京保持聯繫。

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