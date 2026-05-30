澤倫斯基致敬二戰「大屠殺軍團」UPA 波蘭政界怒要求撤勳章

烏克蘭總統澤倫斯基向涉入Volhynia Massacre的軍團致敬，惹怒波蘭。圖為澤倫斯基28日在瑞典F-16戰鬥機編隊記者會致詞。（法新社）

烏克蘭總統澤倫斯基近日採取行動向1個二戰時期義勇軍團致敬，但波蘭指控這個組織曾屠殺大量波蘭人。波蘭總統憤而要求撤銷其勳章，數名波蘭政界領袖也警告兩國邦誼恐惡化。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本週簽署一道命令，將烏克蘭軍隊的1支特種部隊命名為「UPA英雄」，UPA指的是第二次世界大戰時期的烏克蘭反抗軍（Ukrainian Insurgent Army）。

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UPA當時為了追求烏克蘭獨立而與蘇聯軍隊對抗，因此即使其與納粹德國有關聯，至今卻仍受烏克蘭民族主義者推崇。

隨著烏克蘭目前對抗俄羅斯的全面侵略已4年多，基輔尋求以一些國家歷史上重要人物來鼓舞團結民心。

然而根據鄰國波蘭的說法，UPA曾在現今的烏克蘭西部殺害約10萬名波蘭平民，構成種族滅絕。

而自2022年2月俄烏戰爭開打以來，波蘭一直是烏克蘭的歐洲重要盟友，並擔當西方軍援的管道。

曾獲諾貝爾和平獎、並是促成1989年波蘭共產政權垮台的關鍵人物華勒沙（Lech Walesa）在臉書（Facebook）發文表示，他決定不再佩戴烏克蘭國旗胸針。

他寫道：「烏克蘭總統向UPA匪徒致敬，侮辱了我及我們所有被屠殺的同胞。」

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）也對媒體表示，他對於澤倫斯基的行動感到「憤慨」，並已提議撤銷對方在2023年榮獲的白鷹勳章（Order of the White Eagle）。

當時波蘭為了表彰澤倫斯基「深化兩國友好關係」，而頒給他這個國家最高榮譽。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）則說，澤倫斯基此舉「傷害了我國的歷史敏感性」，「從雙邊關係的角度來看令人擔憂」。

The Ukrainian Insurgent Army （UPA） is responsible for the genocide in Volhynia and Eastern Galicia.



By decision of Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, the Independent Special Operations Center “North” will be named in honour of the “Heroes of the UPA.” The granting of this… pic.twitter.com/94Vv6UNTiZ — Institute of National Remembrance （@ipngovpl_eng） May 29, 2026

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