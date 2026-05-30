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    澤倫斯基致敬二戰「大屠殺軍團」UPA 波蘭政界怒要求撤勳章

    2026/05/30 00:33 中央社
    烏克蘭總統澤倫斯基向涉入Volhynia Massacre的軍團致敬，惹怒波蘭。圖為澤倫斯基28日在瑞典F-16戰鬥機編隊記者會致詞。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基向涉入Volhynia Massacre的軍團致敬，惹怒波蘭。圖為澤倫斯基28日在瑞典F-16戰鬥機編隊記者會致詞。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基近日採取行動向1個二戰時期義勇軍團致敬，但波蘭指控這個組織曾屠殺大量波蘭人。波蘭總統憤而要求撤銷其勳章，數名波蘭政界領袖也警告兩國邦誼恐惡化。

    法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本週簽署一道命令，將烏克蘭軍隊的1支特種部隊命名為「UPA英雄」，UPA指的是第二次世界大戰時期的烏克蘭反抗軍（Ukrainian Insurgent Army）。

    UPA當時為了追求烏克蘭獨立而與蘇聯軍隊對抗，因此即使其與納粹德國有關聯，至今卻仍受烏克蘭民族主義者推崇。

    隨著烏克蘭目前對抗俄羅斯的全面侵略已4年多，基輔尋求以一些國家歷史上重要人物來鼓舞團結民心。

    然而根據鄰國波蘭的說法，UPA曾在現今的烏克蘭西部殺害約10萬名波蘭平民，構成種族滅絕。

    而自2022年2月俄烏戰爭開打以來，波蘭一直是烏克蘭的歐洲重要盟友，並擔當西方軍援的管道。

    曾獲諾貝爾和平獎、並是促成1989年波蘭共產政權垮台的關鍵人物華勒沙（Lech Walesa）在臉書（Facebook）發文表示，他決定不再佩戴烏克蘭國旗胸針。

    他寫道：「烏克蘭總統向UPA匪徒致敬，侮辱了我及我們所有被屠殺的同胞。」

    波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）也對媒體表示，他對於澤倫斯基的行動感到「憤慨」，並已提議撤銷對方在2023年榮獲的白鷹勳章（Order of the White Eagle）。

    當時波蘭為了表彰澤倫斯基「深化兩國友好關係」，而頒給他這個國家最高榮譽。

    波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）則說，澤倫斯基此舉「傷害了我國的歷史敏感性」，「從雙邊關係的角度來看令人擔憂」。

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