挑撥離間？ 伊朗外長稱與阿曼討論未來荷姆茲管理問題

伊朗外長阿拉奇與荷姆茲海峽地圖。（路透檔案照）

在傳出美國和伊朗已達成初步協議，就等待美國總統川普批准之際，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）29日表示，他和阿曼外交部長阿布塞迪（Sayyid Badr Albusaidi）通話，討論了荷姆茲海峽未來的管理問題。

根據半島電視台網站、路透報導，阿拉奇29日發文，表示他和阿布塞迪討論了荷姆茲海峽的情勢，「討論荷姆茲以及未來符合我們主權責任和國際法的該海峽管理問題」，這通電話「具有成效」，他並表示，德黑蘭表達與阿曼團結在一起，「面對任何威脅」。

請繼續往下閱讀...

這通電話時值美國總統川普27日才在內閣會議上，談到外傳伊朗將與阿曼共同管理荷姆茲海峽的說法，川普強調，荷姆茲海峽為國際水域，「沒有人能控制」，並警告阿曼，若在荷姆茲海峽問題上，不像其他國家一樣「守規矩」，「我們就不得不把他們炸掉」。阿曼為美國在中東的重要盟邦，長期以來與美維持軍事和經濟關係，在伊朗戰爭中，也是德黑蘭報復美國和以色列的攻擊目標。

美國財政部長貝森特28日發文，重申對阿曼的警告，表示「美國政府將不會容忍任何試圖在荷姆茲海峽實施收費制度」，「阿曼尤其應該知道」，美國財政部將嚴厲打擊任何直接或間接參與在該海峽收取通行費的行為，任何願意參與的夥伴都將受到懲罰」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法