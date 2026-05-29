荷姆茲海峽衝擊讓柬埔寨急了 盼處理邊界爭議解鎖9.4兆資源

伊朗戰爭引發的能源衝擊造成多國零售油價升高。（歐新社檔案照）

伊朗戰爭帶來的能源衝擊，已為柬埔寨帶來新的急迫感，要解決與泰國長期以來的海上邊界爭議，以便開發估計價值高達3000億美元（約9.4兆台幣）的油氣資源。

路透28日報導，柬埔寨礦產與能源部長喬拉達納（Keo Rattanak）接受路透訪問指出，這場危機爆發前，各國或許還能不那麼認真看待能源安全，但是現在危機正在持續，尤其是來自荷姆茲海峽的壓力，已更加凸顯任何國家的能源安全問題；柬埔寨目前依靠水力發電、太陽能等再生能源因應當前危機，但是若要進一步推動工業化，需仰賴更多化石燃料。

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柬埔寨與泰國數十年來的海上邊界爭議焦點，在於兩國在泰國灣一片約2萬7000平方公里海域的區域都宣稱擁有主權。據估計，這片海域蘊藏約11兆立方英尺天然氣及大量石油。

喬拉達納說，多家國際能源大廠亟欲在兩國解決爭端後，啟動探勘活動，若能開發這些油氣資源，對泰柬兩國而言是雙贏。不過，泰國政府在柬埔寨抗議下，本月以多年來毫無進展為由，片面終止一項已有25年歷史、旨在推動兩國共同探勘海上能源的協議。

喬拉達納說，泰國此舉意味著，柬埔寨須根據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）下的強制調解程序，尋求就海上邊界問題達成協議，此為和平、友好解決分歧的唯一可行途徑，柬埔寨打算為此與泰方接觸。泰國外交部書面回覆路透詢問，說支持考慮所有根據聯合國相關公約的合適選項，但是應先經雙邊討論。

但是，喬拉達納也坦言，由於探勘和開發都需要數年時間，因此，迅速解決邊界爭議至為重要，「若要再等上數十年，屆時恐怕已經錯失吸引資金投入油氣探勘和開採的機會」。

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