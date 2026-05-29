侵占中國少林寺6億元 前住持釋永信一審被判24年

少林寺前住持釋永信。（法新社檔案照）

前中國嵩山少林寺住持釋永信（原名劉應成）涉犯職務侵占罪、挪用資金等罪，今天被河南法院一審判處有期徒刑24年。據公布，釋永信擔任住持期間，侵占少林寺財物人民幣1.31億餘元（約新台幣6億元）。他當庭表示服判，不上訴。

據法院公布，中國河南省新鄉市中級人民法院今天一審公開宣判被告劉應成（原法名釋永信）犯職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪、行賄罪，數罪併罰，決定執行有期徒刑24年，並處罰金350萬元。

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法院審理查明，劉應成利用擔任少林寺住持、少林慈善福利基金會會長等職務上的便利，2003年至2025年，單獨或夥同他人非法侵占單位財物1.31億餘元；2012年至2022年，挪用單位資金1.51億餘元歸個人使用，超過3個月未還。

此外，2006年7月以來，劉應成為他人在承建少林寺工程項目及相關經營活動中提供幫助，非法收受財物共計折合1163萬餘元。1995年至2022年，劉應成為謀取不正當利益，給予國家工作人員財物共計折合567萬餘元。

法院認為，劉應成的行為已構成職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪、行賄罪。職務侵占、挪用資金、非國家工作人員受賄均數額特別巨大，行賄情節特別嚴重，犯罪行為持續時間長，危害後果嚴重，社會影響惡劣，依法應予從嚴懲處。

不過，法院提到，劉應成到案後如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分犯罪事實，認罪悔罪。根據他犯罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，作出上述判決。

據公布，宣判後，劉應成當庭表示服判不上訴。

新鄉市中級人民法院稱，此前於5月25日公開開庭審理本案，檢察機關出示相關證據，劉應成及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭主持下充分發表了意見，劉應成進行了最後陳述，並「當庭表示認罪悔罪」。部分人大代表、政協委員、宗教界代表、民眾代表及被告人親屬旁聽了庭審及宣判。

釋永信1965年出生於安徽，1981年進入少林寺出家，1987年接任少林寺管委會主任，主持寺院事務，1999年升為少林寺第30代方丈。

釋永信被稱為「網紅方丈」，由於他高度商業化經營少林寺，也被稱為「CEO方丈」。釋永信透過大力推廣少林文化，建立起龐大的商業版圖，其私生活等爭議、傳聞未曾停歇。

2025年7月27日，少林寺管理處證實釋永信被有關部門帶走的消息，事由包括涉嫌刑事犯罪、挪用侵占寺院資金資產；他還被控嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係、育有私生子。

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