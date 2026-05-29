強化台海穩定！美印太司令預算報告揭露「3」武器 嚇阻中國蠢動

美國印太司令帕帕羅。（路透檔案照）

彭博29日報導，根據美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）近期向國會提交的預算請求報告，美軍正低調尋求強化在台海局勢中，嚇阻或對抗中國的能力，包括新型反艦炸彈、先進水雷和高超音速武器。

彭博取得帕帕羅就川普政府破紀錄的1．5兆美元國防預算請求，向國會提交的121頁報告。這份日期為4月6日的報告，詳細列出軍方規劃如何把這份國防預算，應用於亞洲地區的部署，並重申2027年是中國軍隊為奪台做好準備的關鍵一年。

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報告以比川普政府整體立場更為強硬的措辭，描述北京的軍事企圖，指中國人民解放軍「正在所有領域進行歷史性的擴張，以2027年前做好軍事準備為目標，為兩項主要任務進行訓練：迫使台灣接受統一，以及反制美國及其盟邦的防禦能力」。帕帕羅敦促國會議員批准該預算，「以保衛國土，並且挫敗中國失調的戰略」。

其中一個關鍵項目為請求5億9200萬美元，用於開發、原型建構和採購名為「快沉」（Quicksink）的尋標器附加模組，可將聯合定向攻擊彈藥（JDAM）轉變為「能夠水線下引爆、摧毀船艦龍骨擊沉目標的低成本、全天候反艦武器」，有助於「在印太地區反制數量佔優勢的敵方艦隊」；此說法明顯意指中國。

報告也為另一項名為「快速打擊」（Quickstrike）武器計畫，請求5億3100萬美元，發展一系列「可從空中投放、用於攻擊水面和水下目標的淺水水雷」。同樣用於反制中國的「秘密布雷」計畫，以現有潛艦發射能力部署水雷，使美軍有能力「祕密在關鍵區域布設雷區」，並透過新型「錘頭鯊」（Hammerhead）水雷，補強既有空中布雷能力。報告指這項計畫有助於美國「維持對關鍵水道的戰略控制」。在伊朗戰爭挑起荷姆茲海峽控制權問題後，此能力顯得愈加重要。

另一個值得注意的新武器是「坎昆」（Cancun）計畫，發展針對中國超視距雷達系統的關鍵電子反制能力，以及一套軍事加密安全通訊系統。報告也著重高超音速武器，為海軍、陸軍，以及空軍各編列30億、逾10億美元預算用於這類武器能力；另外9億5100萬美元用於新型「黑鬍子」（Blackbeard）低成本高超音速打擊武器，7億7900萬美元用於「空射快速反應武器」（Air-Launched Rapid Response Weapon）。

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