俄羅斯砸逾8000億元研究延壽 普廷追求長生不老再受矚

俄羅斯總統普廷。（歐新社）

俄羅斯總統普廷似乎對抗老延壽深感興趣，從器官列印、培育迷你豬、低溫冷凍到基因工程，這類研究已成克里姆林宮的優先事項之一，相關計畫更獲得高達260億美元（約新台幣8160億元）投資。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，普廷（Vladimir Putin）去年9月在北京一場閱兵典禮上告訴中國國家主席習近平，人類有望透過移植器官實現長生不老，這番話似乎不只是離奇閒談，而是關於一項由克里姆林宮（Kremlin）支持的延長壽命研究計畫。

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俄羅斯政府上月宣布，科學家正研究旨在減緩細胞老化的基因療法，這是普廷斥資260億美元的長壽研究計畫「新健康保存技術」（New Health Preservation Technologies）的一部分。

俄羅斯聯邦科學與高等教育部副部長謝基林斯基（Denis Sekirinsky）上月23日表示，這類藥物是「對抗老化最有希望的方式之一」。

另一個備受看好的方向是在實驗室培養用於移植的人體器官，這也是普廷先前在北京談及的延壽創新技術之一。

這些都是普廷2024年公布的國家延壽研究計畫一環，該計畫承諾在2020年代末拯救17.5萬人的生命。

華爾街日報指出，由普廷任命的俄羅斯國家科學家聚焦研究兩項關鍵技術：一是生物列印，或稱活體組織3D列印；二是異種移植，即在迷你豬體內培育人類器官。

與政府機構合作的俄羅斯科學家聲稱，他們已透過生物列印技術製造出人體軟骨組織和小鼠的甲狀腺，目標是2030年前實現人體器官替換。

俄羅斯國家級延壽計畫是由兩位與普廷關係密切的人士領導，一位是普廷長女、內分泌學家瑪麗亞（Maria Vladimirovna Vorontsova），負責監督政府支持的遺傳學計畫；另一位是物理學家科瓦丘克（Mikhail Kovalchuk），曾任蘇聯時代核能研究機構「柯嘉托夫研究所」（Kurchatov Institute）所長。

科瓦丘克如今已成克宮延壽計畫的核心智囊，他主張科學很快就能讓人類不斷修復及更換身體部位。

儘管貝佐斯（Jeff Bezos）、阿特曼（Sam Altman）、提爾（Peter Thiel）等矽谷億萬富豪同樣對抗老研究頗有興趣，有別於他們資助的研究，普廷身邊團隊幾乎不曾在主要國際期刊上發表經過同儕審查的研究成果。

根據華爾街日報，俄羅斯的生物列印技術先驅奧斯特羅夫斯基（Alexander Ostrovskiy）直言：「如果沒有發表論文，就是沒有真正的成果。」

在俄羅斯全面侵略烏克蘭後，奧斯特羅夫斯基離開了俄國，他賣掉的公司現正與政府合作。談及制裁使俄國研究與西方脫節，他說：「科研無法在孤立狀態下進行。…他們可能只是對普廷說他想聽的話，好拿到經費。」

另一位關鍵人士是哈文森（Vladimir Khavinson），他被俄媒稱為「普廷的老年醫學專家」，曾推廣用取自牛犢組織的胜肽（peptide）進行抗老療法。不過，胜肽療法所聲稱的許多功效目前仍缺乏充分證據。

在2018年，普廷曾建議來訪的時任奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）嘗試低溫冷凍艙。這項活動類似「反向三溫暖」，人體會暴露在最低約攝氏零下112度的環境中。

庫爾茨後來回憶道，普廷當時興致勃勃說明定期這麼做的好處，令他相當驚訝。

華爾街日報指出，73歲的普廷長年對外展現其硬漢作風，然而在強人形象背後，是一名高度擔憂身體機能衰退的統治者。

他在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間採取極為嚴格的防疫措施，而他著名的超長會議桌不僅象徵政治距離，也凸顯他對病菌的強烈戒心。

此外隨著年齡增長，普廷面部皮膚反而愈顯光滑，俄羅斯與西方媒體紛紛猜測，他曾接受整形手術。

儘管領導階層對延壽技術感到著迷，俄羅斯仍是死亡率偏高的已開發國家之一。官方統計資料也顯示，俄國男性的平均預期壽命約為68歲，相形之下美國約為76歲，西歐大部分地區則超過80歲。

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