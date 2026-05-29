日本入境新法通過 居留手續費大漲 永久居留漲幅最高達30倍

日本參議院全體會議29日通過調漲在日外國人更新在留資格手續費。（圖擷取自@KyodoNews社群平台「YouTube」）

日本參議院全體會議今（29日）表決通過並成立《出入國管理及難民認定法》（入管法）修正案，將調高外籍人士辦理在留（居留）手續的手續費上限額度。在留資格的變更與更新手續費上限，將調高至最大10倍，永住（永久居留）許可則調高至最高30倍，預計實際徵收的金額也將大幅調漲。此法案目標於2026年度內施行。

《每日新聞》報導，此舉為高市早苗政權推動收緊外籍人士政策的一環。在眾議院中，中道改革連合與共產黨投下反對票；在參議院中，立憲民主黨與共產黨反對，公明黨則投下贊成票。政府表示，增收的財源將納入一般財源，用於實現「有秩序的共生社會」之相關政策。

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在留資格的變更、期間更新以及永住許可的手續費，自1981年起皆凍漲在上限1萬日圓（約新台幣2000元）。本次修正案中，將資格變更與更新的上限調高至10萬日圓（約新台幣2萬元），永住許可的上限則調高至30萬日圓（約新台幣6萬元）。

實際的徵收金額將由政令另行規定。目前在窗口辦理資格變更與更新為6000日圓（約新台幣1200元），永住許可為1萬日圓（約新台幣2000元）。政府預計未來將修改政令，依在留期間將資格變更與更新調高至1萬（約新台幣2000元）至7萬日圓（約新台幣1萬4000元）左右，永住許可則調高至20萬日圓左右（約新台幣4萬元）。

截至2025年底，在留外籍人數創新高達到約413萬人，10年間增加了約189萬人，幾乎是翻倍成長。政府提出「受益者負擔」作為調高手續費的理由，認為對外籍在留人士有利的政策財源應由其自身負擔，並表示增收的款項預計將用於適當的出入國管理費用，及日語學習計畫等。

由於調漲幅度巨大，法案中也設立了針對「經濟困難或其他特殊理由」時的減免措施。政府預期將適用於貧困或難民等基於人道關懷的理由，並將在施行日前制定規範適用對象要件的指南。

此外，修正案中也納入了要求在登機渡航前輸入入境相關資訊的電子渡航認證制度「JESTA」。此制度旨在強化防止非法滯留並使入境審查更為順暢，目標於2028年度內施行。

該制度對象為免除取得短期滯留簽證的訪日外籍旅客等，要求在前往日本前透過線上輸入護照資訊等，由入管廳確認過去是否有非法滯留紀錄。獲得認證的外籍人士在入境時將可省略護照查驗章。

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