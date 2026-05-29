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    首頁 > 國際

    藍源新葛倫火箭測試時爆炸 貝佐斯太空夢再受挫

    2026/05/29 18:18 中央社
    亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯的太空公司藍源（Blue Origin）今天在測試其新葛倫火箭時發生爆炸，巨大火球衝上天空。（法新社）

    亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯的太空公司藍源（Blue Origin）今天在測試其新葛倫火箭時發生爆炸，巨大火球衝上天空。（法新社）

    美國科技業巨擘亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯的太空公司藍源（Blue Origin）今天在測試其新葛倫火箭時發生爆炸，巨大火球衝上天空，為貝佐斯的太空夢再添挫折。

    法新社報導，攝影畫面顯示，高98公尺的新葛倫（New Glenn）火箭在發射台上瞬間爆炸化成烈焰，接著形成一大團蘑菇狀濃煙，圍觀群眾驚呼：「喔不！」、「天啊！」

    藍源在社群媒體平台X發布簡短聲明表示，其在美國佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）為這枚火箭進行測試時遭遇「異常狀況」，不過「所有人員已獲確認安全」。

    正當民間企業為了參與太空探索行動而陷入激烈競爭，今天的爆炸意味貝佐斯（Jeff Bezos）在這場競賽中再度遭遇挫折。

    他在X發文寫道：「現在要找出根本原因還為時過早，但我們已著手調查。這是非常艱難的一天，但我們會重建任何需要重建的部分，並且重拾飛行，（因為）這麼做值得。」

    新葛倫火箭是藍源太空雄心的核心，尤其是為了與電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）競賽。SpaceX正在開發名為星艦（Starship）的人類史上最大火箭。

    馬斯克今天也向藍源表達慰問，稱這起爆炸「極其遺憾」。

    幾週前新葛倫火箭才發生未能將美國衛星公司AST SpaceMobile的1枚通訊衛星送入正確軌道的事件，引發當局調查。不過藍源當時成功重複使用並回收火箭的推進器。

    藍源曾與美國國家航空暨太空總署（NASA）合作開發阿提米絲（Artemis）登月任務的登陸器。NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）今天在X發文表示，他們已得知爆炸事件，「太空飛行殘酷無情不容錯誤，開發新的大載重發射能力又是格外艱難」。

    他還寫道：「我們將與夥伴合作來支援對這起異常狀況進行徹底調查，並評估對近期任務的衝擊，好讓發射火箭行動能恢復。」

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