愛妻病重 挪威王儲縮短訪日行程

挪威王儲妃梅特瑪莉（中），右為挪威王儲哈康，左為兩人的兒子馬格諾斯王子。（法新社）

挪威王室29日宣布，即將出訪日本的挪威王儲哈康（Crown Prince Haakon）將縮短這趟訪問，理由是確診肺纖維化的挪威王儲妃梅特瑪莉（Princess Mette-Marit）的健康情況不佳。

王室表示，原定下週訪問日本的哈康，仍將於6月1日至3日訪問東京，但會取消6月4日造訪青森縣八戶市。

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梅特瑪莉在2018年確診罹患1種罕見的肺纖維化，這種不治之症會導致肺部結疤、呼吸困難，讓她不得不請病假或減少王室公務。

哈康26日曾說，梅特瑪莉的病情近來惡化，令他「擔憂」。梅特瑪莉日前公開露面時，被看到戴著氧氣鼻管，身旁還有1名拿著氧氣設備的王室工作人員。挪威王室去年12月說，梅特瑪莉可能需要進行肺移植手術。

除了身體欠安，2001年與哈康結婚的梅特瑪莉，近來還飽受負面輿論所苦，包括被踢爆她在2011年到2014年間，與美國已故富豪淫魔堅性侵定罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein ）有私交與頻繁聯繫，以及她的長子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）正因包括性侵在內的38項罪名受審。

柏格荷伊比否認指控。此案將於6月15日宣判。柏格荷伊比是梅特瑪莉與前伴侶所生的孩子，他沒有王室頭銜，也無正式職責。

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