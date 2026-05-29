南韓大學生詐騙園區受虐慘死！柬埔寨法院判6中國人終身監禁

涉案其中三名被告。（擷取自《柬中時報》）

南韓慶尚北道22歲大學生朴敏鎬，遭中國籍電詐集團以高薪詐騙至柬埔寨後，慘遭酷刑虐殺身亡。柬埔寨貢布省初級法院27日對6名中國籍被告，以共同實施酷刑、殘忍虐待及謀殺罪名成立，全數判處終身監禁。

根據《柬中時報》報導，朴敏鎬2025年7月17日抵達柬埔寨後，遭到犯罪集團綁架並勒索。8月8日凌晨，警方在貢布省卜哥山區攔截可疑車輛，在車內發現一具男性遺體，經查後確認是失蹤已久的朴敏鎬，隨後展開大規模調查，陸續逮捕多名涉案中國籍嫌犯。

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柬埔寨內政部表示，驗屍結果顯示，死者生前曾遭受嚴重酷刑，遺體多處留有瘀傷和明顯傷痕。根據嫌犯供述，警方隨後突擊搜查卜哥山上一棟別墅，發現該處不僅是電信詐騙據點，也是被害人遭非法拘禁和虐待的場所。

貢布省初級法院27日指出，法院今年5月6日開庭審理此案，6名被告與其他同夥共同對被害人實施酷刑、殘忍虐待及嚴重詐騙等犯罪行為，最終導致受害人死亡，觸犯柬埔寨《刑法》第205條、第377條、第380條第5款規定。

法院宣判，檢方所提交的證據、事實及法律依據充分，能夠證明6名被告犯罪事實成立，因此判處終身監禁。這6名中國籍被告分別是34歲李興鵬（LI XING PENG）、30歲劉浩興（LIU HAOXING）、43歲朱仁哲（ZHU RENZHE）、54歲尹松萬（YIN SONG WAN）、44歲金天龍（JIN TIAN LONG）及35歲李光浩（LI GUANG HAO）。

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