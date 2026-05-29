數位世界陷阱多 聯合國：科技產品須考量兒童安全

聯合國今（29）日表示，確保兒童在數位世界的安全是當務之急。示意圖。（歐新社）

聯合國今（29）日表示，確保兒童在數位世界的安全是當務之急，並強調必須追究那些對網路傷害負有責任的人。

根據《法新社》報導，聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Turk）指出，各國必須強制科技巨頭將兒童安全融入其產品中，並指出兒童受到傷害是商業行為和設計選擇的直接後果。

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圖爾克在一份聲明中稱，數位世界將兒童與學習、社區和創造力連接起來，但也使他們的安全、隱私和福祉面臨切實的風險。

圖爾克強調，網路對兒童安全、隱私和福祉的危害並非與生俱來或不可避免，它們源於破壞安全性的設計選擇和商業行為，包括一些令人上癮的設計功能，例如無限滾動、自動播放和應用程式的持續通知。

圖爾克主張，加強對兒童的線上保護是一項緊迫的優先事項，人們不僅需要確保這項工作得到落實，且需要確保這項工作得到「正確」落實。

圖爾克呼籲各國和科技公司採取更強有力的措施，透過更好的監管、監督和問責制，使線上平台成為兒童的安全場所，並同時追究造成傷害者的責任。

圖爾克補充，全面禁止社群媒體並非一勞永逸的靈丹妙藥，僅僅限制造訪不安全的平台，並不能成為有效保護兒童的最終目標。

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