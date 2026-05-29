2026規定大改動！粉專製旅日必看懶人包 出發前「先登記」入境快超多

2026規定大改動！粉專製旅日必看懶人包 出發前「先登記」入境快超多2026/05/29 14:32 即時新聞／綜合報導
日本近日調整數項觀光政策。（彭博）
日本近日調整數項觀光政策，為避免準備遊日的台灣遊客搞得「霧煞煞」，旅日粉專「All About Japan 日本旅遊大小事」特別自製了懶人包與圖卡，讓民眾能一眼看懂所有新規。粉專也特別提醒，出發前一定要先完成Visit Japan Web 登錄，抵達日本後就可以走專用快速通道，不用再去人工審查窗口大排長龍。
「All About Japan 日本旅遊大小事」昨（28）日發文提醒，2026年開始，前往日本旅遊有幾個制度改變。
請繼續往下閱讀...
第一、行動電源搭機規定變嚴。從2026年4月24日起：
機上不能使用行動電源充電
不能替行動電源充電
每人最多攜帶2顆
禁止放上方行李櫃
第二、日本退稅制度全面數位化，2026年11月1日起：
店內「含稅」結帳並登記，線上登錄退款方式，最後再到機場「免稅退稅專用自動機台（KIOSK）」刷護照辦理退款！之後去日本，機場時間可能要預留更多。此外廢除「消耗品密封袋」、取消 50 萬日圓的退稅上限。
還有，過去衣服、電器和藥妝、零食要分開算，11月起取消分類，可以全部合併計算，只要不含稅累積滿5000日圓就能退。
第三、日本離境稅調漲，2026年7月起。旅客稅從1000日圓調高到3000日圓，通常會直接包含在機票內。
第四、事前填好 Visit Japan Web，避免人工窗口排隊：
現在出發前只要填好 Visit Japan Web 拿到一個二合一的 QR Code，抵達日本後就可以走專用快速通道，不用再去人工審查窗口大排長龍。
第五、ANA 國內線低價票限制增加，2026年5月起：
不能改票
行李限制更嚴
選位限制增加。粉專建議，如果常安排東京或北海道、九州這種多城市國內旅行，訂票前建議先確認。
最後，粉專溫馨提醒，最近有日本旅行計畫的人，這幾項變動影響較大，尤其是退稅制度，和以前熟悉的方式差非常多，也建議出發前一定要先完成 Visit Japan Web 登錄。