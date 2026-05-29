2026規定大改動！粉專製旅日必看懶人包 出發前「先登記」入境快超多

日本近日調整數項觀光政策。（彭博）

日本近日調整數項觀光政策，為避免準備遊日的台灣遊客搞得「霧煞煞」，旅日粉專「All About Japan 日本旅遊大小事」特別自製了懶人包與圖卡，讓民眾能一眼看懂所有新規。粉專也特別提醒，出發前一定要先完成Visit Japan Web 登錄，抵達日本後就可以走專用快速通道，不用再去人工審查窗口大排長龍。

「All About Japan 日本旅遊大小事」昨（28）日發文提醒，2026年開始，前往日本旅遊有幾個制度改變。

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第一、行動電源搭機規定變嚴。從2026年4月24日起：

機上不能使用行動電源充電

不能替行動電源充電

每人最多攜帶2顆

禁止放上方行李櫃

第二、日本退稅制度全面數位化，2026年11月1日起：

店內「含稅」結帳並登記，線上登錄退款方式，最後再到機場「免稅退稅專用自動機台（KIOSK）」刷護照辦理退款！之後去日本，機場時間可能要預留更多。此外廢除「消耗品密封袋」、取消 50 萬日圓的退稅上限。

還有，過去衣服、電器和藥妝、零食要分開算，11月起取消分類，可以全部合併計算，只要不含稅累積滿5000日圓就能退。

第三、日本離境稅調漲，2026年7月起。旅客稅從1000日圓調高到3000日圓，通常會直接包含在機票內。

第四、事前填好 Visit Japan Web，避免人工窗口排隊：

現在出發前只要填好 Visit Japan Web 拿到一個二合一的 QR Code，抵達日本後就可以走專用快速通道，不用再去人工審查窗口大排長龍。

第五、ANA 國內線低價票限制增加，2026年5月起：

不能改票

行李限制更嚴

選位限制增加。粉專建議，如果常安排東京或北海道、九州這種多城市國內旅行，訂票前建議先確認。

最後，粉專溫馨提醒，最近有日本旅行計畫的人，這幾項變動影響較大，尤其是退稅制度，和以前熟悉的方式差非常多，也建議出發前一定要先完成 Visit Japan Web 登錄。

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