再施壓！川普政府制裁伊朗軍方石油貿易 共8艘油輪、逾15實體

美國財政部28日證實，已對伊朗軍方的石油貿易祭出新一輪制裁。油輪示意圖。（路透資料照）

美國財政部28日證實，已對伊朗軍方的石油貿易祭出新一輪制裁。路透報導，華府與德黑蘭當天才剛就延長停火、解除荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運限制等達成初步共識。

美國財政部稱，已制裁8艘參與將伊朗原油及石油產品運往全球市場的船隻，包括懸掛馬紹爾群島（Marshall Islands）旗幟的油輪「Flora」、懸掛葛摩聯邦（Comoros）旗幟的原油油輪「Hauncayo」，以及懸掛巴拿馬旗幟的油輪「Ill Gap」。

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美國財政部長貝森特（Scott Bessent）透過聲明表示：「我們不會允許伊朗政府增加石油收入，以重建其武裝部隊與軍事能力。」

路透報導，美伊已接近達成延長停火的初步協議，只待美國總統川普正式批准。美國、以色列今年2月28日聯手發動戰爭，導致位於伊朗與阿曼外海、負擔全球約20%石油與天然氣運輸總量的關鍵航道關閉。

此外，美國還制裁超過15個實體，包括香港的Worth Seen Energy Limited、杜拜的Symphony Shipping and Maritime Management Inc，以及同樣位於香港的Mehdiyev Trading Co。

美國財政部指出，部分遭制裁的伊朗實體利用軍方的石油銷售基礎設施，從海外取得石油產品。

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